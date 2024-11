Alexandre Mendy ne donnera désormais plus ses tuniques aux supporters. image: instagram/x

Il n'offre plus ses maillots aux fans pour mettre fin à une «honte» du foot

Alexandre Mendy, attaquant de Caen en France, ne donnera plus ses maillots en cadeau aux supporters à la fin des matchs. Pour une raison précise.

Alexandre Mendy en a ras-le-bol. Alors il a pris une décision radicale, qu'il a annoncée ce lundi sur les réseaux sociaux:

« Les maillots, nous les payons. On les offre, vous les vendez. Plus aucun maillot ne sera donné. Merci»

L'attaquant de Caen, en deuxième division française, n'offrira donc plus ses maillots aux fans, à la fin des matchs. Et pour cause: il a vu l'un de ses chandails offerts affiché sur un site de revente et proposé au prix exorbitant de 299 euros. L'annonce précise que le vêtement a été porté en match et qu'il est signé par le joueur. Alexandre Mendy (30 ans) a partagé sur Instagram la capture d'écran de l'annonce et y a ajouté, pour marquer sa consternation, des emojis qui se tapent le front.

L'avant-centre bissaoguinéen dénonce ainsi un business qui a pris de l'ampleur, ces dernières années, avec l'essor d'internet. Il n'a rien d'illégal mais, comme Mendy, beaucoup lui reprochent un côté peu éthique, mesquin. Se remplir les poches sur le dos d'une passion, le football, censée être plus forte que l'argent. Ternir, aussi, la pureté d'un beau geste désintéressé d'un footballeur à l'égard des supporters.

Les réactions des fans sur les réseaux sociaux, en soutien à Alexandre Mendy, sont virulentes. Florilège:

«Et voilà, tout ça à cause de quelques clochards prêts à tout pour de l'argent! Ça prive les vrais passionnés d'avoir un maillot»

«C'est partout pareil, l'argent a acheté la passion»

«Faut vraiment être un enc*lé pour vendre le maillot! Même si t'es pas fan, tu le donnes à quelqu'un que tu connais qui aime bien le club ou le joueur, ou à un enfant au stade»

En début d'année, un cas similaire avait aussi fait beaucoup parler: la tunique du Lillois Ismaily, portée lors du derby contre Lens et fixée à 400 euros. L'affaire avait déclenché la colère de certains fidèles du club nordiste, notamment le compte X «La Voix Des Dogues», qui avait tweeté:

«Honteux. Qu’on ne se demande pas pourquoi les joueurs ne donnent plus les maillots»

Des enfants comme appâts

L'attaquant caennais n'est pas le premier footballeur à s'indigner publiquement de ce commerce. En 2012 déjà, le milieu du Stade Rennais, Romain Alessandrini, se disait «un peu déçu» de retrouver, sur un site de revente et au prix de 500 euros, un maillot qu'il avait porté puis offert à un fan.

«Je vais de bon coeur, à la fin du match, donner mon maillot aux supporters. Quand je vois que certains l'utilisent pour le revendre, ça m'embête. Dorénavant, je ne le donnerai plus qu'à des enfants ou à des personnes handicapées.» Romain Alessandrini, ex-joueur du Stade Rennais, dans Ouest-France

Mais même quand la tunique est remise directement à un enfant, elle peut finir sur une plateforme de vente. C'est l'amer constat qu'a fait en 2023 Jean-Ricner Bellegarde, alors au RC Strasbourg.

Le milieu de terrain a repéré sur le web un maillot qu'il avait donné à un jeune supporter. Proposé à 300 euros, le vêtement était accompagné d'une preuve d'authenticité: une photo montrant le joueur en train d'offrir le maillot à l'enfant. Comme Alexandre Mendy, Jean-Ricner Bellegarde a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux:

«Déçu. Parfois, ces gens-là se servent de leur enfant pour obtenir des maillots»

Alexandre Mendy est le meilleur buteur de l'histoire de Caen, où il joue depuis 2020. image: instagram

Mais tous ne condamnent pas ces revendeurs opportunistes. Certains internautes les défendent en argumentant, par exemple, que leur business est légal et que ces personnes ont sans doute besoin de cet argent pour vivre. «Et puis, une fois vendu, le maillot va aussi chez une personne passionnée», appuie un utilisateur de X.

Ironiquement, Alexandre Mendy vient peut-être aussi, avec sa décision radicale, de booster ce commerce: la rareté de ses maillots sur le marché a de quoi faire monter leur valeur. D'autant plus si l'attaquant, devenu récemment meilleur buteur de l'histoire de Caen et qui a déjà planté 8 pions en 12 matchs cette saison, continue à cartonner.