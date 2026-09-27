Johan Manzambi n'avait pas la main sur le cœur pendant l'hymne national, samedi. image: capture d'écran rts

Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l'hymne national

Le Genevois était le seul Suisse, joueurs et staff compris, à ne pas avoir la main sur le cœur samedi contre la Macédoine du Nord. C'est pourtant une tradition au sein de la Nati.

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Les (télé)spectateurs très attentifs auront remarqué cette particularité chez Johan Manzambi, samedi soir: il est le seul Suisse – joueurs et staff compris – à ne pas avoir mis la main sur le cœur pendant l'hymne national, juste avant le match de Ligue des nations en Macédoine du Nord (victoire 3-0). Le Genevois avait les bras derrière son dos, au moment d'être filmé par la caméra TV.

Mettre la main sur le cœur pendant l'hymne, c'est pourtant une tradition depuis plusieurs années au sein de l'équipe de Suisse de football. Tous ses membres, sans exception, le font. Cette habitude date très précisément du 28 juin 2021 et la fameuse victoire de la Nati contre la France, en 8e de finale de l'Euro. C'était le premier match lors duquel toute l'équipe a fait ce geste. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui avait bien réussi!

La séquence avec Manzambi, en vidéo Vidéo: extern / rest/RTS Sport

A ce moment, nous avions contacté l'Association suisse de football (ASF) pour qu'elle nous explique la raison de ce nouveau geste collectif et symbolique. Avant ce légendaire Suisse-France de 2021, seul Xherdan Shaqiri avait mis quelques fois sa main sur le cœur pendant l'hymne. Le chef de presse de la Nati, Adrian Arnold, nous avait expliqué:

«La décision de mettre la main sur le cœur a été prise après la défaite 3-0 contre l’Italie (le deuxième match à l'Euro 2021). Après ce match, les critiques contre la Nati ont été nombreuses. Les joueurs sentaient que la population ne s’identifiait pas assez avec l’équipe. Ils craignaient aussi que certains leur reprochent un manque d'investissement. Il fallait donc un symbole de loyauté et d'unité.»

Adrian Arnold précisait que l'instigateur était justement Xherdan Shaqiri. «Il a parlé de son idée au Conseil des joueurs. Granit Xhaka, l'habituel capitaine, a ensuite présenté ce projet aux autres joueurs et à Vladimir Petkovic (le sélectionneur de l'époque) lors d'une réunion dans la salle à manger. Tous ont été d'accord.»

Notre article de 2021 sur le sujet👇 Pourquoi la Nati met désormais la main sur le cœur pendant l'hymne?

Et depuis, il n'y a jamais eu d'écart à cette coutume. Jusqu'à ce 26 septembre 2026, donc. S'agissait-il d'un geste délibéré ou d'un simple oubli chez Johan Manzambi? Le Genevois n'a pas été questionné sur ce sujet à Skopje et n'en a donc pas parlé.

Mais une image plaide pour l'oubli: sur un plan lointain, alors que la caméra ne le fixe plus, on a l'impression qu'il porte la main sur sa poitrine après avoir remarqué que ces coéquipiers font ce geste.

Vous pensez quoi de la main sur le cœur pendant l'hymne? J'aime bien: c'est important d'avoir ce geste patriotique Je trouve ce geste inutile Pour moi, il faudrait carrément supprimer les hymnes avant les matchs Voter Au total, 23 personnes ont participé à ce sondage.

Et il serait tout à fait compréhensible que le joueur d'Aston Villa ait simplement oublié cette habitude: c'était son premier match avec la Nati après plus de trois mois et même s'il semble déjà être un pilier de cette équipe, il ne compte que 17 sélections. En plus, pendant l'hymne, les joueurs sont déjà focalisés sur leur match. De quoi facilement zapper la main sur le cœur pendant le Cantique suisse.

En tout cas, cette rupture avec la tradition n'a pas empêché Johan Manzambi de livrer, comme à son habitude, un très bon match. Comme le reste de la Nati d'ailleurs, très convaincante pour son entrée en lice dans cette Ligue des nations.

Le compte rendu du match👇 La Nati réussit ses débuts en Ligue des nations

Il sera intéressant d'observer l'attitude de Johan Manzambi pendant l'hymne, mardi lors de la deuxième rencontre, en Ecosse. On aura alors notre réponse.