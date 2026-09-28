beau temps19°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

«RF Room»: la pièce secrète de Roger Federer à Londres

«RF Room»: la pièce secrète de Roger Federer à Londres

L'ancien tennisman bâlois possède désormais sa propre loge dans l'O2 Arena. Une pièce baptisée «RF Room» dont il a reçu la clé ce week-end.
28.09.2026, 11:4128.09.2026, 11:41
Julien Caloz
Julien Caloz

Roger Federer a passé un week-end particulièrement heureux à l’O2 Arena de Londres. D’abord parce qu’il affectionne cette salle, où il s’est produit à 45 reprises (c'est plus que tout autre athlète ou artiste). Ensuite parce que lors de la Laver Cup, l’Europe, a largement dominé l’équipe Monde (13-5). Enfin parce que le Suisse s’est vu remettre les clés de sa propre loge dans l’enceinte londonienne, devenant ainsi le premier sportif à donner son nom à un espace de l’arène.

Sur le site officiel de la Laver Cup, la compétition créée par Roger Federer lui-même en 2017, on apprend que cette salle privée, aménagée en coulisses, célèbre le lien de longue date entre l’ancien numéro un mondial et le lieu où il a disputé de nombreuses rencontres entre 2009 et 2022. Rappelons que c'est aussi à Londres qu'il a fait ses adieux au tennis professionnel lors de la Laver Cup, le 23 septembre 2022.

Federer était bien sûr présent pour l’inauguration de cet espace personnalisé, dont il a reçu symboliquement la clé.

La voici:

Image
Image: Instagram

Plusieurs éléments présents dans la pièce font référence à la carrière du Bâlois mais aussi à sa passion pour le ping-pong: une table de tennis de table réalisée sur mesure trône d'ailleurs au centre de la pièce, décorée d’un visuel choisi par Federer lui-même.

Le Maître dans la salle qui lui est dédiée.
Le Maître dans la salle qui lui est dédiée.Image: Instagram

On y trouve également une playlist sélectionnée par «RF» ainsi qu’une collection de 45 raquettes de tennis de table, en référence à ses 45 apparitions sur place.

«Cet endroit restera toujours très spécial pour moi, a déclaré Federer au sujet de l'O2 Arena. J’y ai énormément de beaux souvenirs et c’est aussi là que j’ai joué le dernier match de ma carrière en 2022. Revenir quatre ans plus tard et avoir désormais une salle ici est un immense honneur. J’aime beaucoup tous les détails personnels et le soin qui a été apporté à sa création.»

Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis

On ne sait pas encore quand «RF» aura l'occasion de revenir à l'O2 Arena pour un match de Laver Cup. La prochaine édition déjà annoncée se disputera à Los Angeles en septembre 2027, mais le lieu de l’édition 2028 n’a pas encore été dévoilé.

Plus d'articles sur le sport
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l&#039;ont fait savoir
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l'ont fait savoir
de Yoann Graber
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l&#039;hymne national
3
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l'hymne national
de Yoann Graber
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
de Yoann Graber
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
de Andreas Maurer
Mathieu van der Poel s’attaque à l’impossible
Mathieu van der Poel s’attaque à l’impossible
de Romuald Cachod
La séance de récupération improbable de cette star du foot intrigue
La séance de récupération improbable de cette star du foot intrigue
de Yoann Graber
Covid, gangster, USA: les dessous de la nouvelle affaire Embolo
1
Covid, gangster, USA: les dessous de la nouvelle affaire Embolo
de Andreas Maurer
Il y a un hic avec le digne héritier de Granit Xhaka
Il y a un hic avec le digne héritier de Granit Xhaka
de Sebastian Wendel
Romano a quitté la Suisse pour l’Italie, et il pourrait le payer cher
1
Romano a quitté la Suisse pour l’Italie, et il pourrait le payer cher
de Romuald Cachod
Pourquoi Swiss-Ski envoie ses jeunes talents à l&#039;autre bout du monde
Pourquoi Swiss-Ski envoie ses jeunes talents à l'autre bout du monde
de Rainer Sommerhalder
Federer a une idée pour régler les problèmes d&#039;argent de sa Laver Cup
Federer a une idée pour régler les problèmes d'argent de sa Laver Cup
de Simon Häring
Voici les différents scénarios pour la Nati en Ligue des nations
Voici les différents scénarios pour la Nati en Ligue des nations
de Julien Caloz
Le cyclisme prépare un changement qui déplaît
Le cyclisme prépare un changement qui déplaît
de Romuald Cachod
Manzambi fait encore plus fort que Messi et Ronaldo
Manzambi fait encore plus fort que Messi et Ronaldo
de Julien Caloz
Le procès de Granit Xhaka est ouvert
1
Le procès de Granit Xhaka est ouvert
de Margaux Habert, Antoine Menusier
Xhaka ne laisse personne indifférent: ses plus grandes frasques
Xhaka ne laisse personne indifférent: ses plus grandes frasques
de Sebastian Wendel
La Nati n’est plus la même
La Nati n’est plus la même
de Romuald Cachod
On en sait plus sur les chaussures suisses de Kylian Mbappé
On en sait plus sur les chaussures suisses de Kylian Mbappé
de Romuald Cachod
Mbappé obtient de la marque On ce que Federer n’a pas eu
1
Mbappé obtient de la marque On ce que Federer n’a pas eu
de Romuald Cachod
Son invention change la vie des joueurs de tennis en Romandie
Son invention change la vie des joueurs de tennis en Romandie
de Yoann Graber
Boteli bénéficie d&#039;un coup de pouce inattendu avec la Nati
1
Boteli bénéficie d'un coup de pouce inattendu avec la Nati
de Julien Caloz
Le HC Bienne doit gérer un dossier très délicat
Le HC Bienne doit gérer un dossier très délicat
de Klaus Zaugg
Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
1
Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
de Niklas Helbling
Zinédine Zidane placé sous protection
Zinédine Zidane placé sous protection
de Julien Caloz
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
3
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
de Julien Caloz
La Nati prend une décision inhabituelle pour s&#039;entraîner
La Nati prend une décision inhabituelle pour s'entraîner
de Sebastian Wendel
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
1
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
de Yoann Graber
Thèmes
Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?
1 / 19
Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?

Tout commence très loin d’Hollywood. Margot Robbie grandit dans le Queensland, en Australie, et rêve un temps de devenir… magicienne.
source: getty images europe / gareth cattermole
partager sur Facebookpartager sur X
Interview en vélo avec Jessica Jaccoud
Video: watson
L'Allemagne de Klopp et les Pays-Bas de Xavi se quittent dos-à-dos
L'Allemagne n'a pas réussi à se défaire des Pays-Bas, en Ligue des nations. Ce match marquait les débuts sur le banc de la sélection allemande de Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp et Xavi ont débuté leurs mandats respectifs à la tête de l'Allemagne et des Pays-Bas par un match nul. Les deux sélections se sont quittées sur le score de 1-1 jeudi à Amsterdam lors de la 1re journée du groupe A2 en Ligue des nations.
L’article