«RF Room»: la pièce secrète de Roger Federer à Londres

L'ancien tennisman bâlois possède désormais sa propre loge dans l'O2 Arena. Une pièce baptisée «RF Room» dont il a reçu la clé ce week-end.

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Roger Federer a passé un week-end particulièrement heureux à l’O2 Arena de Londres. D’abord parce qu’il affectionne cette salle, où il s’est produit à 45 reprises (c'est plus que tout autre athlète ou artiste). Ensuite parce que lors de la Laver Cup, l’Europe, a largement dominé l’équipe Monde (13-5). Enfin parce que le Suisse s’est vu remettre les clés de sa propre loge dans l’enceinte londonienne, devenant ainsi le premier sportif à donner son nom à un espace de l’arène.

Sur le site officiel de la Laver Cup, la compétition créée par Roger Federer lui-même en 2017, on apprend que cette salle privée, aménagée en coulisses, célèbre le lien de longue date entre l’ancien numéro un mondial et le lieu où il a disputé de nombreuses rencontres entre 2009 et 2022. Rappelons que c'est aussi à Londres qu'il a fait ses adieux au tennis professionnel lors de la Laver Cup, le 23 septembre 2022.



Federer était bien sûr présent pour l’inauguration de cet espace personnalisé, dont il a reçu symboliquement la clé.

La voici: Image: Instagram

Plusieurs éléments présents dans la pièce font référence à la carrière du Bâlois mais aussi à sa passion pour le ping-pong: une table de tennis de table réalisée sur mesure trône d'ailleurs au centre de la pièce, décorée d’un visuel choisi par Federer lui-même.

Le Maître dans la salle qui lui est dédiée. Image: Instagram

On y trouve également une playlist sélectionnée par «RF» ainsi qu’une collection de 45 raquettes de tennis de table, en référence à ses 45 apparitions sur place.



«Cet endroit restera toujours très spécial pour moi, a déclaré Federer au sujet de l'O2 Arena. J’y ai énormément de beaux souvenirs et c’est aussi là que j’ai joué le dernier match de ma carrière en 2022. Revenir quatre ans plus tard et avoir désormais une salle ici est un immense honneur. J’aime beaucoup tous les détails personnels et le soin qui a été apporté à sa création.»



On ne sait pas encore quand «RF» aura l'occasion de revenir à l'O2 Arena pour un match de Laver Cup. La prochaine édition déjà annoncée se disputera à Los Angeles en septembre 2027, mais le lieu de l’édition 2028 n’a pas encore été dévoilé.