Antoine Griezmann n'a plus quitté ses coéquipiers depuis plus de 5 ans. Image: EPA

La stat' hallucinante qui dit combien Griezmann est précieux

Le génial milieu de terrain vient d'enchaîner 73 sélections (!) consécutives avec la France. On s'est amusé à comparer sa longévité avec celle de nos trois internationaux actuels les plus capés: Shaqiri, Xhaka et Rodriguez.

Antoine Griezmann n'est pas seulement précieux parce que c'est un joueur technique à la faculté d'adaptation hors du commun sur le terrain. Il l'est aussi parce qu'il manque rarement un match en sélection. Un chiffre incroyable témoigne de sa régularité: le milieu de l'Atlético Madrid est sur une série de 73 sélections consécutives (sur un total de 116). S'il n'est pas malade ou blessé dimanche, en finale du Mondial contre l'Argentine, «Grizou» apparaîtra donc pour la 74e fois de suite.

C'est énorme, incroyable, fou. Pour vous donner une idée, des joueurs aussi capés que Cristiano Ronaldo (196 convocations) ou Lionel Messi (171) sont très loin du standard imposé par le Français.

Le Portugais reste sur une série de...5 matchs consécutifs! Il n'était pas apparu lors de la rencontre amicale de la Seleção contre le Nigeria avant le Mondial.

Il n'était pas apparu lors de la rencontre amicale de la Seleção contre le Nigeria avant le Mondial. L'Argentin fait mieux avec 13 parties de suite depuis son absence lors des éliminatoires de la zone AmSud face au Chili et à la Colombie en début d'année. Mais il est encore loin de Griezmann.

Et les Suisses?

La tentation était grande de comparer les stats du Français avec celles de nos trois Helvètes les plus capés: Xherdan Shaqiri (112 sélections), Granit Xhaka (111) et Ricardo Rodriguez (104). Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait.

Nous avons commencé par nous intéresser à la série en cours de Shaqiri. Cela ne nous a pris que quelques secondes: absent face au Brésil lors de la Coupe du monde, «XS» reste donc sur...deux apparitions successives, contre la Serbie puis le Portugal. Sa plus longue série remonte à plusieurs années déjà: entre le 5 mars 2014 et le 8 septembre 2015, Xherdan Shaqiri avait porté à 18 reprise le maillot de l'équipe de Suisse. Il n'avait jamais été aussi fidèle et ne l'a plus été depuis.

Ricardo Rodriguez fait à peine mieux. Le latéral, remplaçant face au Ghana lors du seul test de la Nati avant le tournoi au Qatar, vient d'enchaîner cinq matchs de suite. Il n'a jamais honoré plus que 16 convocations d'affilée; c'était entre le 18 novembre 2018 et le 13 octobre 2020.

Granit Xhaka, enfin, n'a plus quitté ses coéquipiers depuis 13 rencontres. Blessé au genou en automne 2021, il est revenu en mars 2022. Murat Yakin lui a fait ensuite confiance toute l'année. Sa plus longue série de parties disputées sans interruption remonte toutefois à la période 2018-2020: le joueur d'Arsenal était apparu à 28 reprises consécutives.

C'est beaucoup, deux ans sans rater un match, mais c'est encore très en-deçà de la prouesse réalisée par Antoine Griezmann: cela fait cinq ans et demi que l'international français, jamais blessé ni suspendu, participe à toutes les rencontres des Bleus.