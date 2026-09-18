ciel couvert20°
DE | FR
burger
Sport
Football

Johan Manzambi a déjà son propre chant à Aston Villa

Les fans d’Aston Villa ont fait une surprise à Manzambi

Johan Manzambi n’a peut-être joué que deux matchs sous les couleurs d’Aston Villa, mais il peut déjà se targuer d’avoir un chant en son honneur.
18.09.2026, 15:0218.09.2026, 15:02
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Johan Manzambi est de retour! Plus de deux mois après s’être blessé au genou à la veille du huitième de finale de la Coupe du monde contre la Colombie, le Genevois a effectué samedi ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs d’Aston Villa, lors d’une défaite 2-1 dans les dernières minutes contre Nottingham Forest, autre pensionnaire de Premier League.

Heureusement pour le joueur, les choses se sont tout de suite mieux passées mercredi, en Coupe de la Ligue anglaise. Manzambi est de nouveau entré en cours de partie peu après l’heure de jeu et, cette fois, il a pu goûter à un premier succès sur le terrain avec les Villans. Sa formation s'est imposée 3-1 contre Coventry.

Sur la toile, une vidéo de ses meilleurs moments circule déjà. On y voit un joueur puissant athlétiquement, cherchant constamment à aller de l’avant et à casser les lignes, que ce soit par ses percussions balle au pied ou par ses passes bien senties.

Les highlights de Manzambi ⬇️

Vidéo: twitter

Cette performance n’a pas échappé aux supporters d’Aston Villa en déplacement. Le voyant provoquer balle au pied à la Coventry Building Society Arena, ils ont immédiatement entonné un chant en l'honneur du Genevois, sur l’air de Zombie du groupe The Cranberries. Les paroles retravaillées?

«He's in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi»

Le joueur semble avoir apprécié cette belle attention, puisqu’il a partagé la vidéo dans sa propre story Instagram.

Le chant est à écouter ici ⬇️

Vidéo: watson

La chanson revisitée pourrait bien résonner à l’avenir après chaque but ou bonne performance du Suisse, et pourrait donc peut-être déjà réapparaître dès samedi lors du choc de Premier League face à Tottenham, une équipe qui, comme Aston Villa, a totalement manqué son début de saison. Les Spurs occupent actuellement la 17e place du championnat, deux rangs devant les Villans.

Ce chant pourrait-il aussi être repris par les supporters de la Nati, prochainement en Ligue des nations? Johan Manzambi a en tout cas été appelé jeudi matin par Murat Yakin pour participer aux premiers matchs de la nouvelle campagne.

Les débuts de Manzambi à Villa ⬇️

Aston Villa a accueilli Manzambi en plein cauchemar
Aston Villa a accueilli Manzambi en plein cauchemar

Le sélectionneur national se réjouit de sa présence, qui était longtemps incertaine. «Il a été blessé et nous ne comptions plus sur lui. L’important, c’est qu’il soit à 100%. Nous verrons si nous pouvons le faire débuter», a-t-il déclaré, ajoutant:

«Aston Villa a été très gentleman. Ils ont dit qu’il serait préférable qu’il s’entraîne et joue avec nous»
Murat Yakin

La stratégie des Anglais est désormais claire: récupérer Manzambi au meilleur de sa forme à l’issue de la fenêtre internationale pour aborder au mieux les grandes échéances de l’automne, à commencer par le très attendu match de Ligue des champions contre le FC Barcelone, début novembre.

Plus d'articles sur le sport
Le Valais est fâché contre les CFF et avance le match Sion-Zurich
Le Valais est fâché contre les CFF et avance le match Sion-Zurich
de Etienne Wuillemin
Cette star du cyclisme suisse divise nos journalistes
Cette star du cyclisme suisse divise nos journalistes
de Romuald Cachod, Julien Caloz
Ce record de Roger Federer est presque une anomalie
Ce record de Roger Federer est presque une anomalie
de Julien Caloz
Le HC Bienne a un problème avec sa star de NHL
1
Le HC Bienne a un problème avec sa star de NHL
de Klaus Zaugg
Gros clash entre les CFF et le FC Zurich avant le chaos annoncé à Sion
4
Gros clash entre les CFF et le FC Zurich avant le chaos annoncé à Sion
de etienne wuillemin
La Nati n’est pas à l’abri d’une grosse désillusion
La Nati n’est pas à l’abri d’une grosse désillusion
de Romuald Cachod
Clash, ultimatum, boycott: ils ont claqué la porte comme Okafor
Clash, ultimatum, boycott: ils ont claqué la porte comme Okafor
de Julien Caloz
L&#039;AS Rome réussit une première mondiale avec ses maillots
L'AS Rome réussit une première mondiale avec ses maillots
de Nikolaus Ralle
Suspendu quatre ans, l&#039;ex-coach de la Nati contre-attaque
Suspendu quatre ans, l'ex-coach de la Nati contre-attaque
de Klaus Zaugg
Le Brésil tente un coup de poker en Coupe Davis contre la Suisse
Le Brésil tente un coup de poker en Coupe Davis contre la Suisse
de Julien Caloz
Vous avez un avis tranché sur ce point chaud du hockey suisse
Vous avez un avis tranché sur ce point chaud du hockey suisse
de Romuald Cachod
Qui sera champion? Gottéron a une grosse faille
Qui sera champion? Gottéron a une grosse faille
de Klaus Zaugg
Stan Wawrinka peut faire tomber un vieux record suisse
Stan Wawrinka peut faire tomber un vieux record suisse
de Julien Caloz
Cette manie de Zverev rend fous ses adversaires et les spectateurs
Cette manie de Zverev rend fous ses adversaires et les spectateurs
de Yoann Graber
Mystérieux malaise: cette star du ski écourte son entraînement
Mystérieux malaise: cette star du ski écourte son entraînement
de Benjamin Zurmühl
Voici les 9 recrues les plus prometteuses de National League
Voici les 9 recrues les plus prometteuses de National League
de Adrian Bürgler
Zverev a offert une scène lunaire au moment de gagner l&#039;US Open
1
Zverev a offert une scène lunaire au moment de gagner l'US Open
de Yoann Graber
Genève-Servette a deux gros problèmes
Genève-Servette a deux gros problèmes
de Klaus Zaugg
Le ski se déchire autour de son événement phare
Le ski se déchire autour de son événement phare
de Romuald Cachod
Cette phrase lâchée par Lichtsteiner a précipité sa chute à Bâle
1
Cette phrase lâchée par Lichtsteiner a précipité sa chute à Bâle
de Céline feller
Ces Romands ont participé à une course perdue d&#039;avance
Ces Romands ont participé à une course perdue d'avance
de Julien Caloz
Deux anciens cadres de la Nati étrillent la fédération suisse
Deux anciens cadres de la Nati étrillent la fédération suisse
de Romuald Cachod
Winsley Boteli choisit la Suisse... et se fait massacrer
2
Winsley Boteli choisit la Suisse... et se fait massacrer
Le FC Bâle s’est planté sur toute la ligne avec Lichtsteiner
Le FC Bâle s’est planté sur toute la ligne avec Lichtsteiner
de Céline Feller
Okafor tourne le dos à la Suisse, et c’est une excellente nouvelle
1
Okafor tourne le dos à la Suisse, et c’est une excellente nouvelle
de François Schmid-Bechtel
Yakin verrouille deux pépites après ses deux gros ratés
1
Yakin verrouille deux pépites après ses deux gros ratés
de François Schmid-Bechtel
Cette Suissesse est tombée bien bas après le Tour de France
Cette Suissesse est tombée bien bas après le Tour de France
de Simon HÄring
Les cyclistes romands sont des privilégiés
1
Les cyclistes romands sont des privilégiés
de Julien Caloz
«Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains pour ces porcs»
4
«Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains pour ces porcs»
de Etienne wuillemin
Ce club a fait une grosse erreur avec Winsley Boteli
Ce club a fait une grosse erreur avec Winsley Boteli
de Romuald Cachod
L’Albanie veut chiper ce talent fribourgeois à la Suisse
L’Albanie veut chiper ce talent fribourgeois à la Suisse
de Romuald Cachod
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Le plafond d'un Boeing 737 s'effondre: peur panique à bord
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Qui sera champion? Gottéron a une grosse faille
L'exercice 2026/27 de National League débute ce mardi soir. Voici les grandes questions de cette saison, et on se mouille dans nos réponses.
Sept équipes entament la saison avec un nouvel entraîneur. Autrement dit: personne ne bénéficie d’une véritable sécurité de l’emploi et, depuis l’introduction des play-off (1986), chaque saison a connu au moins un changement d’entraîneur. Il faut donc s’attendre à plusieurs limogeages de généraux de la bande d’ici au printemps prochain.
L’article