Les fans d’Aston Villa ont fait une surprise à Manzambi

Johan Manzambi n’a peut-être joué que deux matchs sous les couleurs d’Aston Villa, mais il peut déjà se targuer d’avoir un chant en son honneur.

Timo Rizzi Suivez-moi

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Johan Manzambi est de retour! Plus de deux mois après s’être blessé au genou à la veille du huitième de finale de la Coupe du monde contre la Colombie, le Genevois a effectué samedi ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs d’Aston Villa, lors d’une défaite 2-1 dans les dernières minutes contre Nottingham Forest, autre pensionnaire de Premier League.

Heureusement pour le joueur, les choses se sont tout de suite mieux passées mercredi, en Coupe de la Ligue anglaise. Manzambi est de nouveau entré en cours de partie peu après l’heure de jeu et, cette fois, il a pu goûter à un premier succès sur le terrain avec les Villans. Sa formation s'est imposée 3-1 contre Coventry.

Sur la toile, une vidéo de ses meilleurs moments circule déjà. On y voit un joueur puissant athlétiquement, cherchant constamment à aller de l’avant et à casser les lignes, que ce soit par ses percussions balle au pied ou par ses passes bien senties.

Les highlights de Manzambi ⬇️ Vidéo: twitter

Cette performance n’a pas échappé aux supporters d’Aston Villa en déplacement. Le voyant provoquer balle au pied à la Coventry Building Society Arena, ils ont immédiatement entonné un chant en l'honneur du Genevois, sur l’air de Zombie du groupe The Cranberries. Les paroles retravaillées?

«He's in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi»

Le joueur semble avoir apprécié cette belle attention, puisqu’il a partagé la vidéo dans sa propre story Instagram.

Le chant est à écouter ici ⬇️ Vidéo: watson

La chanson revisitée pourrait bien résonner à l’avenir après chaque but ou bonne performance du Suisse, et pourrait donc peut-être déjà réapparaître dès samedi lors du choc de Premier League face à Tottenham, une équipe qui, comme Aston Villa, a totalement manqué son début de saison. Les Spurs occupent actuellement la 17e place du championnat, deux rangs devant les Villans.

Ce chant pourrait-il aussi être repris par les supporters de la Nati, prochainement en Ligue des nations? Johan Manzambi a en tout cas été appelé jeudi matin par Murat Yakin pour participer aux premiers matchs de la nouvelle campagne.

Les débuts de Manzambi à Villa ⬇️ Aston Villa a accueilli Manzambi en plein cauchemar

Le sélectionneur national se réjouit de sa présence, qui était longtemps incertaine. «Il a été blessé et nous ne comptions plus sur lui. L’important, c’est qu’il soit à 100%. Nous verrons si nous pouvons le faire débuter», a-t-il déclaré, ajoutant:

«Aston Villa a été très gentleman. Ils ont dit qu’il serait préférable qu’il s’entraîne et joue avec nous» Murat Yakin

La stratégie des Anglais est désormais claire: récupérer Manzambi au meilleur de sa forme à l’issue de la fenêtre internationale pour aborder au mieux les grandes échéances de l’automne, à commencer par le très attendu match de Ligue des champions contre le FC Barcelone, début novembre.