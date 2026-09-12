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Aston Villa a accueilli Johan Manzambi en plein cauchemar

Aston Villa a accueilli Manzambi en plein cauchemar

Le Genevois Johan Mazambi a joué ses premières minutes pour Aston Villa, samedi à Villa Park, alors que son nouveau club connaît un début de saison cauchemardesque.
12.09.2026, 22:2612.09.2026, 22:26

Johan Mazambi a effectué ses premières minutes de jeu avec Aston Villa samedi en Premier League. L'international suisse n'avait plus joué en match officiel depuis sa blessure au genou survenue à l'entraînement durant le Mondial 2026.

Après environ deux mois de convalescence, le Genevois de 20 ans, qui a disputé au total 27 minutes contre le Nottingham Forest de Dan Ndoye, a pu fêter sur sa nouvelle pelouse de Villa Park l’égalisation de son coéquipier Alysson à la 74e minute de jeu. Le tout premier but des Villans en Premier League cette saison.

BIRMINGHAM, ENGLAND - SEPTEMBER 12: Johan Manzambi of Aston Villa runs off the ball during the Premier League 2026/27 match between Aston Villa FC and Nottingham Forest FC at Villa Park on September 1 ...
Johan Manzambi sous ses nouvelles couleurs.Image: getty

Aston Villa a cependant fini par s’incliner 2-1 à la suite du but d’Igor Jesus à la 88e minute, une réalisation qui a non seulement gâché les débuts de Manzambi dans son nouveau club, mais aussi et surtout complètement démoralisé les supporters de Villa.

Et pour cause: le club de Birmingham ne compte qu’un point et déjà trois défaites après quatre journées, ce qui le renvoie à la 19e place de Premier League. Seul le promu Coventry se trouve derrière. Le début de saison tourne donc au cauchemar pour le 4e du précédent exercice.

De son côté, Forest, qui avait ouvert le score par Liam Delap en début de deuxième mi-temps, a remporté à Birmingham sa première victoire de la saison après deux matchs nuls et un revers. Le club basé à West Bridgford occupe la 11e place du classement.

(ats/afp/roc)

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