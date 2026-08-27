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Le FC Sion tombe contre l’Ajax et dit adieu à l’Europe

La marche était trop haute pour le FC Sion.
La marche était trop haute pour le FC Sion.image: www.imago-images.de

Le FC Sion tombe contre l’Ajax et dit adieu à l’Europe

Sion s’est incliné 5-3 jeudi contre l’Ajax Amsterdam en barrages retour de la Conference League et ne verra donc pas la phase de ligue de la Conference League. Les Sédunois quittent la Coupe d'Europe sur une défaite 9-5 au cumul des deux matchs.
27.08.2026, 21:5327.08.2026, 22:16

Le miracle n'a pas eu lieu pour le FC Sion. Battue 4-2 par l'Ajax à Tourbillon en barrages aller de la Conference League, la troupe de Didier Tholot s'est inclinée 5-3 à Amsterdam jeudi, malgré un triplé de Winsley Boteli dont la valeur marchande ne cesse de grimper.

Le club du président Christian Constantin espérait bien revivre de grandes soirées européennes en se qualifiant pour la phase de ligue de cette compétition. Il doit déchanter, et peut d'ores et déjà se concentrer sur la Super League et la Coupe de Suisse.

Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion

Ce barrage retour disputé dans la Johan Cruijff Arena a très vite épousé un scénario catastrophe pour les Sédunois. Leur portier Anthony Racioppi a ainsi effectué une première parade décisive après 12 secondes de jeu, sur une tentative de Julian Brandt.

Mais sur le corner qui a suivi, le Genevois a dû s'incliner sur une reprise à bout portant de Youri Baas, après avoir repoussé au prix d'un superbe réflexe une tête du défenseur central. On jouait alors depuis... 34 secondes seulement! Avec trois buts d'avance sur l'ensemble des deux matchs, l'Ajax pouvait voir venir.

Un espoir de courte durée

Sion n'a cependant rien lâché, reprenant même subitement espoir grâce à deux buts de Winsley Boteli. L'attaquant genevois a égalisé à la 19e d'une superbe reprise de volée avant de profiter d'une faute de main de Marc-André ter Stegen pour inscrire le 2-1 (36e).

Les dessous de l’accord entre le FC Sion et la RTS
Les dessous de l’accord entre le FC Sion et la RTS

Mais le capitaine de l'Ajax Davy Klaassen a calmé les ardeurs valaisannes dès la 39e, reprenant parfaitement un centre de Lucas Rosa en profitant à nouveau des largesses défensives sédunoises. Et Racioppi a capitulé une troisième fois à la 46e sur une frappe à bout portant de Toluwalase Arokodare.

A la 51e, Arokodare s'est lui aussi offert un doublé pour mettre fin aux espoirs sédunois. Les hommes de Didier Tholot ont encaissé le 5-2 à la 55e, Boteli scellant le score sur une magnifique frappe enroulée du pied gauche à la 91e.

Ça ne passe pas pour Saint-Gall

Battu 1-0 par Nordsjälland à l'aller au Danemark, le FC St-Gall s'est incliné une deuxième fois devant son public (3-2) et voit lui aussi son aventure européenne s'arrêter.

Réduits à dix après l'expulsion de Stevanovic (40e) alors que le score était de 2-2, les Brodeurs ont cru en l'exploit jusqu'à la 82e. Hjalte Boe a alors inscrit le 3-2 pour mettre fin aux rêves des locaux.

Le FC Thoune a pour sa part sauvé quelque peu son honneur jeudi en faisant match nul 2-2 devant son public, après avoir été humilié 7-0 en barrage aller de l'Europa League sur la pelouse du Lech Poznan. Mené 1-0 dès la 17e, le champion de Suisse en titre a même renversé la vapeur grâce à des buts de Lengen (22e, 1-1) et Dursun (43e, 2-1). Mais les Bernois n'ont pas su préserver cet avantage.

(ats/roc)

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