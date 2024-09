Vintage Football Area a ouvert plusieurs boutiques éphémères par le passé.

Plus de 1000 maillots vintage mis en vente dans une ville romande

Une boutique éphémère ouvrira ses portes durant une semaine au centre-ville de Lausanne. A l'intérieur: des pépites du foot suisse et mondial.

Suivi par plus de 80 000 amoureux du football et de ses tenues mythiques sur Instagram, le compte Vintage Football Area a fait une grande annonce cette semaine: il ouvrira pour la première fois une boutique éphémère en Suisse, plus exactement au 8 de la rue Enning à Lausanne. Le magasin sera ouvert du lundi 7 au samedi 12 octobre.

L'enseigne, un magasin de vêtements de sport basé à Strasbourg, a prévu de venir dans notre pays avec de nombreuses pépites:

«Venez nous retrouver avec plus de 1000 maillots de toutes origines: championnat de Suisse, top 5 européen, sélections nationales, etc.» Vintage Football Area sur Instagram.

Cette annonce s'inscrit dans une véritable tendance, les anciens maillots de foot devenant avec le temps des «pièces de streetwear». «Depuis l’année dernière, des boutiques spécialisées dans la vente de maillots vintage ont ouvert un peu partout à Paris. Le plus fou? C’est qu’elles arrivent à en vivre. Cela te montre que le marché est florissant», expliquait le journaliste Pierre-Alain Perennou dans La Liberté le mois dernier.

Si les maillots des années 70, 80 ou 90 sont très demandés, ceux du 21e siècle le sont aussi. Car les équipementiers ont décidé de surfer sur cette tendance streetwear en créant des tuniques qui peuvent se porter sur les terrains comme à la ville.

Un terme est même apparu: le blokecore. Il s'agit d'une tendance TikTok, lancée par un influenceur fan de ballon rond (Brandon Huntley) en décembre 2021, qui consiste à porter un maillot de foot avec style et dans la vie de tous les jours.

(jcz)