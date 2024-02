Kevin De Bruyne réussit un retour tonitruant avec Manchester City. Image: www.imago-images.de

Cette décision personnelle peut changer le sort de la Premier League

Revenu d'une longue absence en janvier, Kevin De Bruyne semble plus fort que jamais et a toutes les qualités pour offrir un nouveau titre de champion d'Angleterre à Manchester City (qui reçoit Chelsea ce samedi à 18h30). Le Belge doit ce retour tonitruant à un choix personnel courageux.

Katja Burgherr Suivez-moi

Plus de «Sport»

La Premier League va bientôt rentrer dans sa phase décisive. Et autant dire que la lutte pour le titre est intense: Aston Villa, cinquième, et Liverpool, premier, sont séparés seulement par huit points virtuellement. Manchester City – qui reçoit Chelsea ce samedi dès 18h30 – pointe à cinq longueurs du leader avec deux matchs en moins. Les chances de voir les Citizens sacrés pour la sixième fois en sept ans sont donc fortes.

Pourtant, leurs fans n'ont pas été entièrement satisfaits du premier tour, la faute, notamment, à l'élimination précoce au troisième tour de la Coupe de la ligue contre Newcastle (1-0).

Le classement de Premier League image: txt

Des fidèles ont ainsi imploré les Skyblues de se renforcer cet hiver, entre autres pour compenser les départs l'été dernier de deux joueurs clés: Gündogan et Mahrez.

Mais le retour de Kevin De Bruyne en début d'année pourrait s'avérer plus important pour City que n'importe quel transfert.

Car c'est un joueur qui, pour reprendre les mots de son entraîneur Pep Guardiola, «peut faire gagner un match à lui tout seul».

Pep Guardiola encense son milieu de terrain Kevin De Bruyne. Image: keystone

Touché à la cuisse, le prodige belge avait dû être remplacé dès la 36e minute de la finale de la Champions League gagnée par les Mancuniens contre l'Inter Milan (1-0) le 10 juin dernier. Une blessure qui n'est pas arrivée d'une seconde à l'autre: cela faisait déjà plusieurs années que le milieu de terrain axial souffrait de problèmes musculaires qui l'obligeaient régulièrement à manquer des matchs. Le calendrier très chargé ne lui a pas laissé le temps de guérir complètement.

L' entretien et la voie de garage

Ce temps, De Bruyne a décidé de le prendre pour se soigner une bonne fois pour toutes, en se faisant opérer en août. «Il est important que je guérisse de cette blessure à 100%», avait-il déclaré à The Independent.

«Les muscles de mes cuisses auraient pu se déchirer à tout moment, ils étaient comme un torchon de cuisine mouillé. Finalement, après 700 matchs, j'ai fait faire un gros entretien, comme on le fait avec sa voiture.» Kevin De Bruyne

Et c'est ainsi que Manchester City a dû se passer de son chef d'orchestre au milieu de terrain pendant pratiquement toute la première moitié de la saison.

Kevin De Bruyne, véritable chef d'orchestre de Manchester City. Image: keystone

La durée de l'indisponibilité du joueur de 32 ans n'était pas claire au départ, notamment parce que l'intervention en quelque sorte «préventive» qui a été pratiquée sur le Belge est plutôt rare. Ainsi, il se murmurait déjà que les jours de De Bruyne à Manchester City, selon le temps qu'il lui faudrait pour se rétablir complètement, étaient comptés. Le milieu de terrain a même été associé au club saoudien d'Al-Nassr, avec le risque d'être parqué dans ce championnat où les stars vieillissantes viennent profiter du crépuscule de leur carrière.

Retour tonitruant

Mais tout début 2024, les fans de Manchester City ont découvert un Kevin De Bruyne à la mécanique parfaitement huilée. Le Belge a fait son retour le 7 janvier en Coupe contre Huddersfield. Il a disputé son premier match de Premier League une semaine plus tard contre Newcastle. Après son entrée en jeu à la 69e minute, il lui a fallu à peine cinq minutes pour égaliser. Héritant du ballon dans l'axe du terrain, il a profité de l'espace pour percer la défense adverse et tirer à 20 mètres. Pas encore suffisant pour rassasier le Belge. Dans le temps additionnel, il a adressé un caviar au jeune Norvégien Oscar Bobb, qui a donné la victoire aux Citizens (3-2).

Le but de De Bruyne contre Newcastle Vidéo: twitter

Depuis son retour, De Bruyne a disputé sept matchs, toutes compétitions confondues. Et il n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Son bilan? Deux buts et sept passes décisives. Le milieu de terrain semble avoir retrouvé son formidable niveau d'avant-opération. Il l'a encore prouvé mardi en Ligue des champions, quand il a inscrit un but et délivré deux assists lors du 8e de finale aller à Copenhague. C'est lui qui a mené les Skyblues à la victoire (3-1).

De Bruyne est «plus mince, plus en forme et plus fort que jamais», s'enthousiasme le Daily Mail. Le temps passé loin des terrains semble donc avoir été bénéfique au Belge.

Imprévisibilité et famille d'accueil dépitée

L'ancien joueur de Wolfsburg fait souvent la différence par son altruisme et son imprévisibilité. Là où un tir dans les seize mètres paraît l'option la plus logique, il est capable d'offrir un caviar à un coéquipier. Souvent, sa décision, qu'il prend en une fraction de seconde, s'avère juste. Grâce à son sens de l'anticipation, le Belge crée régulièrement des moments de surprise et se mue en parfait aiguilleur du jeu des Skyblues.

Arrivé dans la ville du nord de l'Angleterre en 2015, Kevin De Bruyne est à Manchester City depuis plus longtemps que Pep Guardiola et incarne l'ascension de l'équipe comme aucun autre joueur. A côté d'autres stars du football mondial, le rouquin semble parfois discret, voire timide. Derrière la façade de stratège serein, on sent à certains moments le garçon taciturne. Un trait de caractère extrême à l'époque, qui avait poussé sa famille d'accueil, quand il était junior, à le renvoyer.

En 2019, le vainqueur de la Ligue des champions 2023 avait déclaré au Player's Tribune à propos de cette période:

«J'ai toujours été très calme, extrêmement timide. Je n'avais pas beaucoup d'amis proches. La façon dont je m'exprimais, c'était le football. Et j'en étais très satisfait» Kevin De Bruyne

Si De Bruyne continue de s'exprimer si bien ces quatre prochains mois, Manchester City pourrait bien posséder plusieurs nouveaux trophées dans son armoire à la fin de la saison.

Adaptation en français: Yoann Graber