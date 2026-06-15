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Mondial: une star de NFL aide les Japonais à nettoyer le stade

Personne ne s’attendait à ça après Pays-Bas-Japon

Les supporters japonais ont perpétué leur tradition de nettoyage des tribunes après les matchs de leur sélection, un rituel qui a surpris les fans non initiés. Cette fois, ils ont aussi bénéficié du renfort d’une star inattendue.
15.06.2026, 08:2815.06.2026, 08:50
Simon häring / Ch Media

Lors de l’entrée en lice de leur équipe à la Coupe du monde, les supporters japonais ont laissé les tribunes du stade de Dallas impeccables, comme à leur habitude. Les fans suivent l’exemple de leur sélection, qui laisse généralement son vestiaire dans un état irréprochable.

Cette fois, les supporters des «Blue Samurai» ont même reçu un renfort de prestige. Jameis Winston, quarterback de l’équipe de football américain des New York Giants, a activement participé à l’opération. Dans une vidéo publiée par The Athletic sur Instagram, on voit la star de NFL aider à remplir de grands sacs-poubelle bleus. Bouteilles en plastique vides ou emballages: tout disparaît!

La séquence en vidéo ⬇️

Vidéo: instagram

Sur le plan sportif, le Japon est parvenu à faire match nul 2-2 contre la puissante équipe des Pays-Bas. Un excellent résultat qui aurait pu conduire à une certaine débauche dans les tribunes, surtout après le but égalisateur de Daichi Kamada à la 89e minute.

Dans un tout autre registre ⬇️

Un geste raciste secoue le Mondial

Mais les opérations de nettoyage des supporters japonais après les matchs de leur sélection sont une tradition, qui illustre le respect et la politesse profondément ancrés dans la culture nippone.

Lors du tournoi aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, le Japon affrontera encore la Tunisie et la Suède dans le groupe F. Là aussi, il y a fort à parier qu’aucun déchet ne sera laissé dans les tribunes.

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