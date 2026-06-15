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Un geste raciste secoue la Coupe du monde 2026

Le geste offensant d’un supporter mexicain en direction des Coréens.
Le geste offensant d’un supporter mexicain en direction des Coréens.image: capture d'écran

Un geste raciste secoue le Mondial

Un supporter mexicain suscite l’indignation après son geste raciste lors du match Corée du Sud-Tchéquie, au stade de Guadalajara.
15.06.2026, 06:4815.06.2026, 06:48

La youtubeuse sud-coréenne Ino Cat, suivie par plus de six millions de personnes, était présente au stade lors du match entre la Corée du Sud et la Tchéquie, remporté 2-1 par son équipe en début de tournoi. Et elle a filmé dans les gradins une scène qui suscite l’indignation: celle d’un supporter ayant dérapé, mimant des yeux bridés à l’aide de ses doigts.

La jeune femme a publié la séquence sur les réseaux sociaux, avec le texte suivant: «Quand tu vis du racisme à la Coupe du monde», ajoutant: «Dites-moi si je suis juste trop sensible».

La Corée du Sud a été renversante face à la Tchéquie

Les internautes, choqués par ce comportement lors d’une Coupe du monde censée rapprocher les peuples, sont rapidement venus au soutien de la youtubeuse, et il n’a pas fallu longtemps avant que l’homme ayant reproduit ce geste offensant soit identifié.

Il s’agirait d’Ulises Fernando Bernal Miramontes, président d’une association d’ingénieurs de l’Etat mexicain de Jalisco. «Pas un anonyme perdu dans la foule: un notable local, démasqué en quelques heures», écrit Blick.

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Face à l'ampleur des événements, l'homme a réagi dans une vidéo publiée sur Instagram, déclarant: «Je regrette sincèrement tout ce que cette situation a provoqué. J'ai pris le temps de réfléchir à ce qu'il s'est passé et je mesure la responsabilité qui est la mienne en ce moment.»

Reste à savoir désormais si ce supporter sera sanctionné par la Fifa. Par le passé, des joueurs en Europe ont été punis pour avoir commis ce geste sur le terrain.

(roc)

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