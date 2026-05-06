ciel couvert10°
DE | FR
burger
Sport
Football

Ligue des champions: qualification historique pour Arsenal

Arsenal&#039;s Leandro Trossard, left, and manager Mikel Arteta celebrate at the the end of a Champions League semifinal, second leg, soccer match between Arsenal FC and Atletico Madrid in London, Tue ...
Leandro Trossard et Mikel Arteta en pleine célébration.Keystone

Qualification historique pour Arsenal

Les Gunners sont de retour en finale de la Ligue des champions, 20 ans après leur dernière participation. Ils se sont imposés mardi en match retour face à l'Atlético Madrid.
06.05.2026, 06:3106.05.2026, 06:31

Arsenal jouera la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2006. Les Gunners ont écarté l'Atlético Madrid mardi à Londres en remportant le match retour 1-0 (1-1 à l'aller).

Mikel Arteta et ses hommes réussiront-ils là où Arsène Wenger, Thierry Henry et Cie avaient échoué en 2006? A l'époque, au Stade de France, les légendes d'Arsenal s'étaient inclinées 2-1 devant le FC Barcelone de Samuel Eto'o et Ronaldinho, dans la quête de leur premier titre en Ligue des champions.

Cet homme fait craindre le pire au Paris Saint-Germain

Les joueurs du Nord de Londres auront une nouvelle chance de soulever la coupe aux grandes oreilles le 30 mai à Budapest. Mais la tâche s'annoncera de toute manière ardue face au Paris Saint-Germain ou au Bayern Munich, qui vont se battre pour le deuxième billet mercredi soir.

Un but de Saka suffit

Sous le crachin londonien, les Gunners ont obtenu le premier ticket sans trop trembler face à l'Atlético Madrid, pour un petit but. L'unique réussite a été inscrite par Bukayo Saka, qui a surgi juste avant la mi-temps pour reprendre une frappe de Leandro Trossard mal renvoyée par le gardien adverse Jan Oblak (45e).

En deuxième période, les deux équipes ont eu chacune une grosse occasion. Giuliano, le fils de l'entraîneur Diego Simeone, a raté le 1-1 à cause d'un retour salvateur du défenseur brésilien Gabriel (51e). Viktor Gyökeres, lui, a manqué la balle du 2-0 à la réception d'un excellent centre de Piero Hincapié (66e).

epa12934790 Viktor Gyokeres of Arsenal in action during the UEFA Champions League semi-finals 2nd leg match Arsenal FC against Atletico de Madrid, in London, Britain, 05 May 2026. EPA/NEIL HALL
Viktor GyökeresKeystone

Les Madrilènes ont cherché à tout prix l'égalisation et les prolongations, mais la solidité des Anglais a fait la différence, une fois de plus. Statistique impressionnante: Arsenal n'a encaissé que 6 buts en 14 matches de C1 cette saison...

Les défenseurs ont une nouvelle manie quand ils taclent

Au bord de la crise il y a encore quelques jours, les Gunners sont à quatre matches de réussir le doublé Premier League – Ligue des champions. Le leader du championnat anglais a en effet son destin en main sur la scène nationale après le match nul de Manchester City lundi soir sur la pelouse d'Everton (3-3). (jzs/ats)

Plus d'articles sur le sport
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
1
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
de Julien Caloz
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
de Niklas Helbling
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
de Klaus Zaugg
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Thèmes
Alisha Lehmann est une super footballeuse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse enregistre un record historique dans le fitness
La fréquentation des salles de fitness explose en Suisse, confirmant une transformation durable des pratiques sportives, notamment chez les moins de trente ans.
Le nombre d'abonnements dans les centres de fitness suisses a encore nettement augmenté en 2025 par rapport à l'année précédente. Ce record s'est aussi traduit par une hausse du chiffre d'affaires, selon la dernière étude sur les chiffres clés du secteur du fitness.
L’article