Cristiano Ronaldo est rentré directement aux vestiaires après le match contre la Norvège, dimanche. Image: keystone

Cristiano Ronaldo boude

Cristiano Ronaldo n'a pas digéré sa non-entrée en jeu contre la Norvège, dimanche. De quoi créer des tensions avec son coach et au sein de la fédération portugaise.

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Lors de la victoire 2-1 du Portugal contre la Norvège dimanche en Ligue des nations, le sélectionneur Jorge Jesus a d’abord laissé Cristiano Ronaldo sur le banc – une décision tout à fait compréhensible après sa titularisation lors du premier match contre le Pays de Galles (victoire 1-0), jeudi.

La situation est toutefois devenue délicate lorsque Jesus aurait laissé entendre à la superstar qu’il le ferait entrer en seconde période et l’a donc envoyé s’échauffer. Mais Ronaldo n’est finalement pas entré en jeu. C’était ainsi la première fois depuis la Coupe du monde 2006 – si l’on excepte le dernier match de poule sans enjeu de l’Euro 2008 contre la Suisse – qu’il passait les 90 minutes d’un match officiel sur le banc. Visiblement frustré après le coup de sifflet final, Ronaldo est directement rentré aux vestiaires sans aller remercier les supporters qui avaient fait le déplacement.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Jesus se justifie

Après la rencontre, Jesus s’est montré surpris par l’agitation suscitée par l’affaire: il n’aurait appris le mécontentement de Ronaldo qu’après le match, lorsque plusieurs journalistes l’ont interrogé à ce sujet – seul Ronaldo lui-même pouvait s’exprimer là-dessus. Il a toutefois souligné que sa non-entrée en jeu n’avait rien à voir avec un manque de confiance.

Avant la rencontre, il avait clairement expliqué à Ronaldo qu’il ne serait pas titulaire, mais qu’il devait entrer en cours de match. Selon lui, le déroulement de la partie n’a cependant tout simplement pas justifié de changement au poste d’attaquant, le profil de Ronaldo ne correspondant pas à la physionomie de la rencontre.

En vue du prochain match contre le Danemark jeudi (20h45), Jesus a explicitement laissé la porte ouverte à un retour dans le onze de départ et annoncé qu’il aurait une discussion avec son capitaine afin de clarifier la situation.

Face à la Norvège, le sélectionneur portugais s'est montré particulièrement fougueux. Image: keystone

Deux jours sans entraînement normal

Depuis, Ronaldo ne s’entraîne plus normalement avec l’équipe. Lundi, il n’a pas participé à l’entraînement collectif et a travaillé à la place dans la salle de fitness du stade. Mardi, il s’est certes rendu avec l’équipe au centre d’entraînement de Malmö, mais n’a foulé la pelouse que quelques minutes, seul – après s’être auparavant brièvement entretenu avec Jesus – avant de retourner à l’hôtel.

Selon la fédération portugaise de football, cela s’explique par le fait que la salle de fitness du stade ne disposait pas des équipements nécessaires à son programme d’entraînement spécifique. Toujours selon l'instance, Ronaldo n’est pas blessé.

L’affaire a également atteint le plus haut niveau de la fédération: son président Pedro Proença a spécialement fait le déplacement à Copenhague afin de jouer les médiateurs dans cette situation – il devait initialement assister à la place au match des M21 contre Gibraltar, mais a annulé ce rendez-vous au dernier moment.

Une publication énigmatique

Mardi soir, Ronaldo et Jesus se sont assis autour d’une table pour discuter et échanger, avec, selon la fédération, des signes positifs en vue de résoudre la situation. Dans le même temps, Ronaldo a publié sur les réseaux sociaux une photo de lui avec le survêtement du Portugal, accompagnée du drapeau portugais et d’un emoji en forme de cœur – beaucoup y voient un geste d’apaisement.

La publication de Cristiano Ronaldo mardi soir. image: instagram

Avant le match contre le Danemark jeudi, Jorge Jesus se retrouve face à une décision délicate. D’un côté, l’équipe a livré une solide prestation contre la Norvège même sans Ronaldo, tandis que Joao Félix et Gonçalo Ramos constituent deux autres alternatives offensives capables de marquer. De l’autre, la pression – aussi bien de Ronaldo lui-même que de la fédération – ne doit sans doute pas être sous-estimée.

Reste à savoir si Jesus rendra malgré tout une place de titulaire au joueur le plus célèbre du pays. La réponse tombera jeudi à Copenhague.

Adaptation en français: Yoann Graber