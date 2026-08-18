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Premier League: Fabian Schär (Newcastle) raconte son calvaire

Fabian Schär s'est déchiré des ligaments de la cheville, le 7 janvier 2026.
Fabian Schär s'est déchiré des ligaments de la cheville, le 7 janvier 2026. image: watson

«Mon médecin n'a jamais vu ça»: une ex-star de la Nati raconte son calvaire

Gravement blessé à la cheville lors d'un match en janvier, Fabian Schär (34 ans) a manqué toute la seconde moitié de saison. La faute à une guérison qui a très mal tourné.
18.08.2026, 16:5818.08.2026, 16:58

Fabian Schär s’est grièvement blessé à la cheville le 7 janvier 2026. Pendant un match de Premier League avec Newcastle face à Leeds, l’ancien défenseur central de la Nati (86 sélections) a été sévèrement touché lors d’un duel, au point que plusieurs ligaments ont dû être reconstruits. Le Saint-Gallois (34 ans) devait initialement manquer trois mois, mais son absence a duré jusqu'à la fin de la saison.

Schär a raconté à Blick la période très compliquée qu'il a vécue. Il évoque des moments d’angoisse:

«Il en allait de ma santé et de ma carrière»
Newcastle United v Leeds United, Premier League Fabian Schar of Newcastle United goes down injured during the Premier League match between Newcastle United and Leeds United at St. James s Park, Newcas ...
Fabian Schär s'est gravement blessé à la cheville lors du match de Premier League Newcastle-Leeds, le 7 janvier 2026.Image: imago

La raison? Alors qu’il était sur le chemin du retour après son opération des ligaments et avait déjà repris l’entraînement avec Newcastle, le défenseur suisse a été victime d’une grave infection.

«Une plaie n’a pas complètement cicatrisé et s’est fortement infectée», explique-t-il. En l’espace de quelques heures, son pied a énormément gonflé et s'est rempli de pus. Une opération en urgence était indispensable pour éviter une septicémie.

«Mon médecin m’a dit qu’il n’avait jamais vu une chose pareille en 20 ans. Une infection onze semaines après l’opération est très inhabituelle.»
Switzerland&#039;s Fabian Schar, left, fights for the ball with England&#039;s Jude Bellingham during the quarterfinal match between England and Switzerland at the Euro 2024 soccer tournament in Duess ...
Fabian Schär, qui a pris sa retraite internationale, a disputé son dernier match avec la Nati lors du quart de finale de l'Euro 2024 contre l'Angleterre. Image: keystone

Fabian Schär a dû se rendre quotidiennement à l’hôpital pendant environ quatre semaines pour recevoir des antibiotiques. «Et en plus de ça, j’ai eu un caillot de sang. Tout m’est vraiment tombé dessus en même temps», déplore-t-il. Après les antibiotiques, il a dû prendre d’autres médicaments pour combattre le caillot. Cela a représenté une lourde épreuve sur le plan mental.

Fidélité et contrat prolongé

Malgré tous ces problèmes, Newcastle a prolongé d’une saison le contrat du Suisse, qui y joue déjà depuis huit ans. «J’ai mérité cette saison supplémentaire», estime le défenseur central. Il en est convaincu:

«Si je suis en forme, je peux continuer à apporter quelque chose d’important»

En parlant de blessures👇

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Mais Fabian Schär n’est pas encore totalement remis. Il y a deux semaines, il s’est légèrement blessé à un muscle lors d’un match amical. «Je devrais toutefois pouvoir bientôt reprendre l’entraînement avec l’équipe», assure-t-il avec optimisme. La nouvelle saison de Premier League débute le week-end prochain. Newcastle recevra Liverpool, dimanche.

(abu/yog)

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