«Mon médecin n'a jamais vu ça»: une ex-star de la Nati raconte son calvaire
Fabian Schär s’est grièvement blessé à la cheville le 7 janvier 2026. Pendant un match de Premier League avec Newcastle face à Leeds, l’ancien défenseur central de la Nati (86 sélections) a été sévèrement touché lors d’un duel, au point que plusieurs ligaments ont dû être reconstruits. Le Saint-Gallois (34 ans) devait initialement manquer trois mois, mais son absence a duré jusqu'à la fin de la saison.
Schär a raconté à Blick la période très compliquée qu'il a vécue. Il évoque des moments d’angoisse:
La raison? Alors qu’il était sur le chemin du retour après son opération des ligaments et avait déjà repris l’entraînement avec Newcastle, le défenseur suisse a été victime d’une grave infection.
«Une plaie n’a pas complètement cicatrisé et s’est fortement infectée», explique-t-il. En l’espace de quelques heures, son pied a énormément gonflé et s'est rempli de pus. Une opération en urgence était indispensable pour éviter une septicémie.
Fabian Schär a dû se rendre quotidiennement à l’hôpital pendant environ quatre semaines pour recevoir des antibiotiques. «Et en plus de ça, j’ai eu un caillot de sang. Tout m’est vraiment tombé dessus en même temps», déplore-t-il. Après les antibiotiques, il a dû prendre d’autres médicaments pour combattre le caillot. Cela a représenté une lourde épreuve sur le plan mental.
Fidélité et contrat prolongé
Malgré tous ces problèmes, Newcastle a prolongé d’une saison le contrat du Suisse, qui y joue déjà depuis huit ans. «J’ai mérité cette saison supplémentaire», estime le défenseur central. Il en est convaincu:
Mais Fabian Schär n’est pas encore totalement remis. Il y a deux semaines, il s’est légèrement blessé à un muscle lors d’un match amical. «Je devrais toutefois pouvoir bientôt reprendre l’entraînement avec l’équipe», assure-t-il avec optimisme. La nouvelle saison de Premier League débute le week-end prochain. Newcastle recevra Liverpool, dimanche.
(abu/yog)