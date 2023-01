Un joueur romand rend hommage à son pote mort: carton jaune!

Selon les lois du jeu édictées par le Conseil de l'association internationale de football, un joueur est averti s'il «enlève son maillot ou s'en couvre la tête» depuis juillet 2004. «Les gardiens du temple avaient décidé de sévir contre les bombeurs de torse après les épisodes Djibril Cissé et Diego Forlan», rappelle L'Equipe. En 2003, les deux joueurs avaient chacun ôté leur maillot après avoir marqué et avaient été ensuite incapables de le remettre.

Mais le plus incroyable restait à venir. Car le Bâlois Zeki Amdouni a fait exactement la même chose 25 minutes plus tard! A la demi-heure de jeu en effet, l'attaquant du FCB est parvenu à égaliser sur penalty (1-1). Lui aussi a relevé son maillot pour rendre hommage à Karim Gazzetta.

Guillemenot a voulu ainsi rendre hommage à Karim Gazzetta, un ancien international suisse junior décédé en Bosnie-Herzégovine le 21 novembre 2022. S'il a choisi de dessiner un coeur sous le nom et la date de l'ex-footballeur, c'est parce que le Saint-Gallois aimait beaucoup le joueur disparu. Les deux hommes étaient au Servette FC en même temps entre 2014 et 2016.

Jérémy Guillemenot, l'attaquant du FC Saint-Gall, a écopé d'un avertissement après son but contre Bâle dimanche pour avoir brièvement levé son maillot. Le plus étonnant, c'est qu'un adversaire a fait pareil lors du même match sans recevoir de carton.

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Iga Swiatek est-elle en train de craquer?

Ses déclarations laissent entendre qu'Iga Swiatek, débarrassée de ses rivales, est confrontée à la solitude du pouvoir. Stress, timidité, maniaqueries: «Je ne suis pas un robot», s'est-elle emportée à l'Open d'Australie.

Au fond, Iga Swiatek n'a que 21 ans. C'est un âge où certain(e)s apportent encore leur lessive chez leur mère et en repartent avec un blanc-seing. Mais à 21 ans, dans le tennis, on est déjà grand. Parfois la plus grande. On lave son honneur soi-même, presque chaque semaine. On est censé tout faire et tout savoir.