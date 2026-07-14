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Les fans de la Nati attendent leurs héros

Après son brillant parcours au Mondial, l'équipe de Suisse a atterri à Zurich, ce mardi peu après 10h. Une fête au centre-ville est prévue dès midi.

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Ça y est, les héros sont de retour au pays! La Nati, quart de finaliste du Mondial, a atterri à Zurich ce matin, peu après 10h.

L'avion de la Nati, juste après son arrivée à Zurich. image: watson

Les Suisses sont arrivés directement depuis Kansas City, où ils ont été éliminés dimanche par l'Argentine (3-1 après prolongations). Granit Xhaka et ses coéquipiers se rendront ensuite en car au centre-ville de Zurich, sur la Turbinenplatz, où la réception officielle avec les supportes débutera à midi. Les fans ont déjà pu accéder au site dès 10h30.

Le bus de la Nati a déjà quitté l'aéroport de Zurich. Direction le centre-ville. image: watson

On ne sait pas encore combien de personnes célébreront avec la Nati, mais on peut s'attendre à une jolie fête: en Amérique du Nord, notre équipe nationale a réussi la plus belle Coupe du monde de son histoire. Et elle était même très proche de battre l'Argentine et de se qualifier pour le dernier carré.

Beaucoup de supporters sont déjà sur place, et ils attendent leurs héros qui vont monter sur scène.

Les fans de la Nati attendent leurs héros Vidéo: watson

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