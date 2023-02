Ce joueur craque complètement à l'interview et on adore

«On est zéro», «ça me casse les couilles», «on aurait pu jouer 6h et demi, on n'aurait pas mis un but»: Maxime Estève a tout déballé dimanche.

Il faudrait plus de joueurs comme Maxime Estève. Le défenseur central de Montpellier n'a que 20 ans mais il a fait preuve de beaucoup de maturité lors de son interview après la défaite de son équipe (2-0), dimanche après-midi sur le terrain de Strasbourg. Alors que d'autres joueurs auraient gentiment expliqué qu'il est temps de se remobiliser pour le prochain match et que la saison est encore longue (16 matchs à disputer), Estève y est allé franco.

En 41 secondes, le footballeur a tout déballé, disant tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas sans oser l'exprimer.

La séquence en vidéo Vidéo: watson

Peu de temps après sa prise de parole, le joueur a tout de même tenu à s'excuser sur les réseaux sociaux.

Son message a-t-il été dicté par la communication du club? Plusieurs internautes semblent le penser et ont répondu au joueur qu'il n'avait pas à s'excuser et qu'il avait très bien fait.

Montpellier s'est enfoncé dans la crise après sa défaite à Strasbourg (la 5e en six journées de championnat) malgré une supériorité numérique d'une heure. Le club héraultais est 15e de Ligue 1 à deux points seulement du premier relégable.

