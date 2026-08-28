La réaction de N’Golo Kanté en pleine bagarre a surpris

Pris au milieu de la bagarre générale ayant éclaté mercredi à l’issue de Lyon-Fenerbahçe, N’Golo Kanté a choisi de ne pas s’y mêler, laissant les fans sans voix.

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Lyon-Fenerbahçe, mercredi en barrages retour de la Ligue des champions, a viré au ridicule dans les secondes qui ont suivi la rencontre.

Le Français Mattéo Guendouzi, ancien joueur de l’OM, club rival de l’Olympique Lyonnais, a célébré la qualification du Fener pour la phase de ligue de la C1 avec plusieurs provocations et chambrages à l’égard des Gones.

«Il a entre autres tiré la langue en montrant ses parties intimes, effectué plusieurs fois le signe de Jul, le célèbre rappeur marseillais, crié “Allez l’OM”, eu des propos peu amènes envers les mamans de spectateurs lyonnais et effectué quelques sauts chaloupés devant une tribune latérale», a résumé L’Equipe, au sujet de ce comportement qui a mis le feu aux poudres entre les deux camps et passablement tendu le public rhodanien.

Alors que la sécurité du stade a tenté de raisonner l’ancien joueur de Marseille pour éviter d’exciter davantage les supporters lyonnais et prévenir un éventuel envahissement du terrain, celui-ci n’en a eu que faire et a poursuivi son petit manège, qu’il a ensuite justifié par les insultes envers sa famille reçues tout au long de la partie.

«Si tu veux taquiner, alors ça taquine dans les deux sens. Ils ont insulté ma mère et ma famille, pour moi c’était irrespectueux. Après, si on ne peut plus célébrer comme on en a envie, je trouve ça dommage. Tout le monde sait que je suis pour l’OM, je ne l’ai jamais caché. C’est de la taquinerie, ils ont insulté ma famille, si derrière on n’a pas le droit de faire le signe Jul, où on va?» Mattéo Guendouzi

Les événements ont pris une autre dimension quand un membre du staff de l’OL s’est dangereusement jeté sur Guendouzi, alors en passe de rentrer aux vestiaires.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Et depuis le tunnel ⬇️ Vidéo: twitter

Cette tentative d’agression a immédiatement provoqué une bagarre générale: tous les acteurs se sont précipités à l’entrée du tunnel. Tous, sauf un: N’Golo Kanté.

Sur les images du match, on aperçoit le milieu de Fenerbahçe marcher tranquillement vers la scène, dans le seul but de regagner les vestiaires. Autour de lui, tout le monde s’active pour se joindre à l’émeute. Lui ne bronche pas et encaisse les bousculades liées au chaos général comme si de rien n’était.

L’attitude de N’Golo Kanté ⬇️ Vidéo: twitter

Ce détail débusqué par les internautes en a fait halluciner plus d’un. Ils ne s’attendaient visiblement pas à cette réaction, quand bien même N’Golo Kanté a la réputation d’un joueur timide, gentil, adorable et exemplaire. Il n’est pas du genre à invectiver, sortir de ses gonds ou chercher la bagarre.

Cette séquence, où s’opposent brutalement deux comportements, est une nouvelle preuve que le milieu de Fenerbahçe et des Bleus est un ovni dans le monde du foot, un joueur qui ne semble décidément pas agir comme nombre de ses homologues.

(roc)