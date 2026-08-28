averses éparses25°
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot: la réaction de N’Golo Kanté en pleine bagarre a surpris

La réaction de N’Golo Kanté en pleine bagarre a surpris

Pris au milieu de la bagarre générale ayant éclaté mercredi à l’issue de Lyon-Fenerbahçe, N’Golo Kanté a choisi de ne pas s’y mêler, laissant les fans sans voix.
28.08.2026, 10:0728.08.2026, 10:07

Lyon-Fenerbahçe, mercredi en barrages retour de la Ligue des champions, a viré au ridicule dans les secondes qui ont suivi la rencontre.

Le Français Mattéo Guendouzi, ancien joueur de l’OM, club rival de l’Olympique Lyonnais, a célébré la qualification du Fener pour la phase de ligue de la C1 avec plusieurs provocations et chambrages à l’égard des Gones.

Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion

«Il a entre autres tiré la langue en montrant ses parties intimes, effectué plusieurs fois le signe de Jul, le célèbre rappeur marseillais, crié “Allez l’OM”, eu des propos peu amènes envers les mamans de spectateurs lyonnais et effectué quelques sauts chaloupés devant une tribune latérale», a résumé L’Equipe, au sujet de ce comportement qui a mis le feu aux poudres entre les deux camps et passablement tendu le public rhodanien.

Alors que la sécurité du stade a tenté de raisonner l’ancien joueur de Marseille pour éviter d’exciter davantage les supporters lyonnais et prévenir un éventuel envahissement du terrain, celui-ci n’en a eu que faire et a poursuivi son petit manège, qu’il a ensuite justifié par les insultes envers sa famille reçues tout au long de la partie.

«Si tu veux taquiner, alors ça taquine dans les deux sens. Ils ont insulté ma mère et ma famille, pour moi c’était irrespectueux. Après, si on ne peut plus célébrer comme on en a envie, je trouve ça dommage. Tout le monde sait que je suis pour l’OM, je ne l’ai jamais caché. C’est de la taquinerie, ils ont insulté ma famille, si derrière on n’a pas le droit de faire le signe Jul, où on va?»
Mattéo Guendouzi

Les événements ont pris une autre dimension quand un membre du staff de l’OL s’est dangereusement jeté sur Guendouzi, alors en passe de rentrer aux vestiaires.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

Et depuis le tunnel ⬇️

Vidéo: twitter

Cette tentative d’agression a immédiatement provoqué une bagarre générale: tous les acteurs se sont précipités à l’entrée du tunnel. Tous, sauf un: N’Golo Kanté.

Sur les images du match, on aperçoit le milieu de Fenerbahçe marcher tranquillement vers la scène, dans le seul but de regagner les vestiaires. Autour de lui, tout le monde s’active pour se joindre à l’émeute. Lui ne bronche pas et encaisse les bousculades liées au chaos général comme si de rien n’était.

L’attitude de N’Golo Kanté ⬇️

Vidéo: twitter

Ce détail débusqué par les internautes en a fait halluciner plus d’un. Ils ne s’attendaient visiblement pas à cette réaction, quand bien même N’Golo Kanté a la réputation d’un joueur timide, gentil, adorable et exemplaire. Il n’est pas du genre à invectiver, sortir de ses gonds ou chercher la bagarre.

Cette séquence, où s’opposent brutalement deux comportements, est une nouvelle preuve que le milieu de Fenerbahçe et des Bleus est un ovni dans le monde du foot, un joueur qui ne semble décidément pas agir comme nombre de ses homologues.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
1
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
de Julien Caloz
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
de Yoann Graber
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
1
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
de Romuald Cachod
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
de Julien Caloz
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
de Yoann Graber
Cette technologie de la Fifa vous trompe
Cette technologie de la Fifa vous trompe
de Jan Schultz
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
de Klaus Zaugg
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
1
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
de Julien Caloz
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
de Romuald Cachod
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
de Klaus Zaugg
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l&#039;US Open fait scandale
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l'US Open fait scandale
de Yoann Graber
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
de Sven Papaux
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
de Yoann Graber
«C&#039;est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
«C'est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
de Yoann Graber
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Inondations massives dans le nord du Népal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Cette nouvelle règle qui interdit le match Liverpool-Real Madrid
Le tirage au sort de la Ligue des champions, ce jeudi, devrait réserver son lot habituel de grandes affiches. Une confrontation n’est toutefois pas possible: Liverpool-Real Madrid à Anfield. Voici pourquoi.
Plus d'un mois après la fin du Mondial, le monde du football se tourne vers la Ligue des champions: jeudi soir, à partir de 18 heures, les affiches de la phase de ligue seront dévoilées.
L’article