Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde

Après l'épisode des prix inabordables, il apparaît que certaines fan zones officielles ne seront pas gratuites.

Ralf Meile Suivez-moi

Plus de «Sport»

Passer du temps avec des amis ou des inconnus venus du monde entier, regarder du football, savourer une bière bien fraîche: lors des grands tournois, les fan zones sont souvent des lieux de rencontre conviviaux. Elles sont gratuites et offrent à tous ceux qui n’ont pas pu se procurer un billet, soit par manque de moyens, soit parce qu’ils n’ont pas été tirés au sort, une occasion de vivre de près la compétition.

«Ces espaces sont indispensables pour vivre pleinement la Coupe du Monde», a déclaré Alex Lasry, directeur du Comité d'organisation New York/New Jersey du Mondial 2026, auprès de The Athletic.

Ambiance électrique dans la fan zone de Zurich à l’Euro féminin 2025. image: keystone

Deux fan zones payantes à New York

Lors de la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, une nouveauté sera introduite par rapport aux éditions précédentes: l’entrée dans les fan zones officielles ne sera pas toujours gratuite. A certains endroits, chacun devra payer, et pas seulement ceux qui souhaitent accéder aux espaces VIP.

Alex Lasry a confirmé que deux des trois fan zones officielles prévues à New York seront payantes. Ce sera le cas au Liberty State Park, non loin de la Statue de la Liberté.

L’entrée pour le premier samedi de compétition, avec les matchs Qatar-Suisse et Brésil-Maroc, est actuellement fixée à 12,50$ (tarif «early bird»).

Il faudra également payer pour la fan zone du Queens, au Louis Armstrong Stadium, l'une des enceintes de Flushing Meadows. Les tarifs seront communiqués au début de l'année 2026. En revanche, la plus petite fan zone, au Rockefeller Center (Manhattan), restera gratuite.

Voici à quoi ressemblera la fan zone payante du Queens. image: nynjfwc26

Les critiques du futur maire de New York

Pour justifier la vente de billets, les organisateurs avancent qu’elle permet une meilleure planification en connaissant à l’avance le nombre de participants. Cependant, des villes comme Philadelphie, Kansas City ou Vancouver abordent cette problématique différemment: l'entrée aux fan zones officielles y sera gratuite.

Au-delà du débat sur ces billets, certes abordables, le prix généralement élevé des places pour les matchs de la Coupe du Monde reste un sujet sensible, malgré les billets à prix réduit mis en place par la FIFA pour apaiser la polémique. Zohran Mamdani, futur maire de New York (il entrera en fonction au 1er janvier), a vivement critiqué les pratiques de la FIFA.

«Le beau jeu doit être accessible à tous »

«Un soi-disant billet pour les fans, disponible à 60$ pour seulement 1,6% des places, ce n’est pas suffisant», a écrit Mamdani sur X. «Surtout quand la FIFA a fixé les prix les plus élevés de l’histoire de la Coupe du monde.» Des milliers de gens se sont plaints et ont exigé un tournoi abordable pour les habitants de New York.

Mamdani a formulé des demandes précises à l’attention du président de la FIFA, Gianni Infantino. «Nous devons mettre fin à la tarification dynamique, plafonner les prix de revente et réserver 15% des billets à prix réduit pour les supporters locaux.» «Le beau jeu doit être accessible à tous», insiste-t-il.

Auparavant, le premier ministre britannique Keir Starmer s’était lui aussi exprimé en faveur des supporters. En saluant l’annonce de billets à prix réduit, il a déclaré: «Ayant moi-même dû économiser pour aller voir jouer l’Angleterre, j’incite la FIFA à rendre les billets encore plus accessibles». Sinon, «le lien avec les vrais supporters», ceux qui rendent le jeu si spécial, sera perdu.