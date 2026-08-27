Mbappé ne jouera pas à Anfield cet automne. image: getty

Cette nouvelle règle qui interdit le match Liverpool-Real Madrid

Le tirage au sort de la Ligue des champions, ce jeudi, devrait réserver son lot habituel de grandes affiches. Une confrontation n’est toutefois pas possible: Liverpool-Real Madrid à Anfield. Voici pourquoi.

Jan Schultz / t-online

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Plus d'un mois après la fin du Mondial, le monde du football se tourne vers la Ligue des champions: jeudi soir, à partir de 18 heures, les affiches de la phase de ligue seront dévoilées.

Un match particulier, en dehors de ceux habituellement empêchés par les restrictions (pas de rencontre entre clubs d’un même pays, pas plus de deux adversaires issus d’un même championnat, ni deux fois le même adversaire), ne pourra toutefois pas être tiré au sort: Liverpool-Real Madrid dans cette configuration précise, à Anfield.

Les deux clubs prestigieux se sont affrontés sur la pelouse des Reds lors des deux dernières saisons. Mais, en vertu de son règlement, l’UEFA empêche désormais que cette même affiche se reproduise pour la troisième année consécutive.

«L’Administration de l’UEFA peut définir d’autres conditions pour le tirage au sort, conformément aux principes fixés par la Commission des compétitions interclubs de l’UEFA, et peut adapter toute condition du tirage au sort afin d’éviter les situations d’impasse et/ou de tenir compte de toute contrainte pertinente au vu des décisions prises par le Comité exécutif de l’UEFA», indiquait déjà l’an dernier le paragraphe 16.03 du règlement de la Ligue des champions.

C’est sur cette base que repose la condition qui s’applique pour la première fois cette année, en prévision d’un éventuel Liverpool-Real Madrid.

Liverpool-Real Madrid en novembre 2025. image: Keystone

«La Commission des compétitions interclubs de l’UEFA a fixé une condition supplémentaire, susceptible de s’appliquer au tirage au sort de la Ligue des champions pour la saison 2026/2027, et a décidé qu’aucun match individuel entre les deux mêmes équipes ne peut être répété dans la même compétition, avec la même équipe à domicile, pendant trois saisons consécutives.»

Le Real et Liverpool dans le premier chapeau

Cela signifie qu’un duel entre les deux cadors est possible, mais uniquement à Madrid. Une bonne nouvelle pour les Merengues, qui s’étaient inclinés 2-0 à Anfield en 2024, puis 1-0 en 2025.

Pour ce tirage au sort, les 36 participants sont répartis dans quatre chapeaux et chaque club se voit attribuer deux adversaires de chaque pot. Le Real Madrid et Liverpool figurent, comme le Paris Saint-Germain, dans le premier chapeau. Aucun club suisse ne participera à la phase de ligue, Thoune ayant échoué à passer les qualifications.