Alexis Mac Allister et ses coéquipiers portaient un brassard noir contre la Suisse. Image: www.imago-images.de

Pourquoi l'Argentine a joué avec un brassard noir contre la Suisse

Les joueurs de l'Albiceleste ont porté un brassard noir face à la Nati. Un hommage qui n'était pas lié au décès, samedi, du footballeur sud-africain Jayden Adams, mais à la disparition d'une figure haute en couleur du football argentin.

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Le match Argentine-Suisse, dans la nuit de samedi à dimanche, a été précédé d'une minute de silence en mémoire de Jayden Adams, décédé seulement quelques jours après avoir disputé la Coupe du monde 2026 sous le maillot des Bafana Bafana.

Pour autant, ce n'est pas en raison de cette tragique disparition que les joueurs de l'Albiceleste ont porté un brassard noir contre la Suisse: celui-ci rendait en réalité hommage à Antonio Rattín, également décédé ce samedi 11 juillet, à l'âge de 89 ans.

Rattín était l'un des grands noms du football argentin dans les années 1960. Capitaine de sa sélection, il disputa deux Coupes du monde, dont celle de 1966 en Angleterre, où il fut au cœur d'un épisode qui marqua l'histoire du football.

Lors du quart de finale tendu contre le pays hôte, il avait été expulsé pour avoir insulté l'arbitre, mais avait refusé de quitter la pelouse. Des policiers avaient donc dû le contraindre à partir. A l'époque, le carton rouge n'existait pas encore. Cet incident avait alors contribué à sa création.

Antonio Rattín à la Coupe du monde 1966. image: getty

Antonio Rattín évoluait au poste de milieu défensif et était une légende de Boca Juniors, un club avec lequel il disputa plus de 350 matchs et remporta plusieurs titres de champion, ainsi qu'une Coupe d'Argentine. A ce palmarès en club s'ajoutent deux finales du Championnat sud-américain de football, l'ancêtre de la Copa América, avec sa sélection.

La Fifa avait autorisé cet hommage quelques heures avant le match, uniquement parce qu'il concernait le décès d'une figure du football. Ce qui explique pourquoi la demande similaire formulée par la France plus tôt dans la compétition, après le décès de la mère de Didier Deschamps, avait été rejetée.