FC Sion: Constantin prête son hélicoptère à Lukas Görtler

Lukas Görtler pourra utiliser l'hélicoptère de «CC» si besoin, ce mardi soir.
Lukas Görtler pourra utiliser l'hélicoptère de «CC» si besoin, ce mardi soir.

Constantin fait un cadeau improbable à un adversaire

Christian Constantin, président du FC Sion, met à disposition du Saint-Gallois Lukas Görtler son hélicoptère, pendant le match qui les oppose ce mardi soir (20h30). Pour une raison très particulière.
28.10.2025, 11:5928.10.2025, 11:59
Yoann Graber
Yoann Graber

Lukas Görtler joue un rôle important dans le très bon début de saison du FC Saint-Gall, actuellement deuxième de Super League. En neuf matchs, le milieu de terrain allemand (31 ans) a notamment marqué deux buts et délivré deux passes décisives.

Mais le capitaine saint-gallois risque de ne pas livrer son meilleur match ce mardi à Sion (20h30), car il pourrait avoir la tête ailleurs. La raison? Sa compagne doit accoucher de leur premier enfant dans les heures (jours?) à venir.

Lukas Görtler vit un très bon début de saison avec le FC Saint-Gall.
Lukas Görtler vit un très bon début de saison avec le FC Saint-Gall. Image: www.imago-images.de

La naissance du bébé, dont la maman est actuellement en Suisse orientale, pourrait donc survenir en plein match en Valais. Christian Constantin, le président du FC Sion, est au courant de cette situation inhabituelle.

Comme l'explique la St. Galler Tagblatt, c'est Lukas Görtler qui a informé de son cas le directeur sportif valaisan et fils de «CC», Barthélémy Constantin. Ce dernier a transmis le message à son père. Et Christian Constantin se montre grand seigneur dans cette histoire, comme en témoigne ses propos dans le média saint-gallois:

«Si le bébé arrive, Barthélémy organisera notre hélicoptère. Et mon pilote emmènera alors Lukas à l’hôpital en Suisse orientale»
Christian Constantin
Christian et Barthélémy Constantin sont aux petits soins pour Lukas Görtler, leur adversaire ce mardi soir.
Christian et Barthélémy Constantin sont aux petits soins pour Lukas Görtler, leur adversaire ce mardi soir.Image: KEYSTONE

Prêter son hélicoptère à un joueur adverse pour que celui-ci puisse aller voir son nouveau-né, c'est un cadeau aussi rare que cocasse. Et «CC» n'a aucune intention de faire payer, après coup, le footballeur saint-gallois:

«Je pourrais lui offrir le vol en cadeau de naissance»

Ce n'est pas la première fois que l'hélicoptère de Christian Constantin, véritable rockstar du foot suisse, fait parler. En août 2024, le président du FC Sion avait carrément atterri avec sur le terrain, juste avant un match de Coupe de Suisse à Delémont.

On en parlait ici👇

Une scène lunaire a eu lieu avant le match Delémont-Sion

En 2018, avant un duel face à Xamax à Neuchâtel, «CC» était resté enfermé sur un terrain d'entraînement grillagé sur lequel son engin – un symbole de puissance économique – avait atterri, juste à côté du stade de la Maladière. Le boss valaisan avait dû passer plusieurs coups de fil pour que quelqu'un vienne lui ouvrir la porte.

On espère pour Lukas Görtler, s'il doit emprunter le fameux hélicoptère ce mardi soir, que son arrivée à l'hôpital sera moins mouvementée...

