Constantin fait un cadeau improbable à un adversaire
Lukas Görtler joue un rôle important dans le très bon début de saison du FC Saint-Gall, actuellement deuxième de Super League. En neuf matchs, le milieu de terrain allemand (31 ans) a notamment marqué deux buts et délivré deux passes décisives.
Mais le capitaine saint-gallois risque de ne pas livrer son meilleur match ce mardi à Sion (20h30), car il pourrait avoir la tête ailleurs. La raison? Sa compagne doit accoucher de leur premier enfant dans les heures (jours?) à venir.
La naissance du bébé, dont la maman est actuellement en Suisse orientale, pourrait donc survenir en plein match en Valais. Christian Constantin, le président du FC Sion, est au courant de cette situation inhabituelle.
Comme l'explique la St. Galler Tagblatt, c'est Lukas Görtler qui a informé de son cas le directeur sportif valaisan et fils de «CC», Barthélémy Constantin. Ce dernier a transmis le message à son père. Et Christian Constantin se montre grand seigneur dans cette histoire, comme en témoigne ses propos dans le média saint-gallois:
Prêter son hélicoptère à un joueur adverse pour que celui-ci puisse aller voir son nouveau-né, c'est un cadeau aussi rare que cocasse. Et «CC» n'a aucune intention de faire payer, après coup, le footballeur saint-gallois:
Ce n'est pas la première fois que l'hélicoptère de Christian Constantin, véritable rockstar du foot suisse, fait parler. En août 2024, le président du FC Sion avait carrément atterri avec sur le terrain, juste avant un match de Coupe de Suisse à Delémont.
En 2018, avant un duel face à Xamax à Neuchâtel, «CC» était resté enfermé sur un terrain d'entraînement grillagé sur lequel son engin – un symbole de puissance économique – avait atterri, juste à côté du stade de la Maladière. Le boss valaisan avait dû passer plusieurs coups de fil pour que quelqu'un vienne lui ouvrir la porte.
On espère pour Lukas Görtler, s'il doit emprunter le fameux hélicoptère ce mardi soir, que son arrivée à l'hôpital sera moins mouvementée...