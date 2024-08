Vidéo: facebook/Rhône FM

Une scène lunaire a eu lieu avant le match Delémont-Sion

On la doit au président du FC Sion, Christian Constantin, véritable rockstar du football suisse.

La Coupe de Suisse de football doit surtout son charme à son folklore. Elle est la seule compétition où des stars débarquent dans des stades champêtres pour y affronter des amateurs. Et où les spectateurs, installés juste derrière les barrières, peuvent quasiment les toucher pendant le match. Autrement dit: on est très loin de ce qu'on trouve habituellement en Super League.

Samedi soir, un nouvel épisode est venu s'ajouter à cette longue liste d'anecdotes croustillantes en Coupe. Alors que le FC Sion s'en allait affronter Delémont en 32e de finale, son président, Christian Constantin, a débarqué dans le stade de la Blancherie... en hélicoptère, se posant directement sur la pelouse. Tout ça une heure et demie avant le coup d'envoi, alors que des spectateurs étaient déjà dans l'enceinte et que les joueurs de Delémont – pensionnaires de troisième division – prenaient leurs repères sur le gazon. La scène a été immortalisée par nos confrères de Rhône FM.

De mémoire de suiveur assidu du football suisse, c'est tout simplement du jamais vu! Oui, Christian Constantin s'est déjà rendu à des matchs du FC Sion en hélicoptère, mais jamais il n'avait directement atterri sur la pelouse où se jouait la partie quelques instants plus tard.

Un vol compliqué à Neuchâtel

On se souvient par exemple qu'en octobre 2018, avant une rencontre contre Xamax à Neuchâtel, son hélicoptère s'était posé sur le terrain d'entraînement juste à côté du stade de la Maladière. Problème: tous les grillages étaient fermés, ce qui avait obligé «CC» à passer quelques coups de fil pour que quelqu'un vienne lui ouvrir la porte.

Sur lematin.ch cette semaine, le boss sédunois, véritable rockstar du foot suisse, se targuait de signer davantage d'autographes que ses joueurs. Il ajoutait:

«Quand je viens en hélico, ils (les organisateurs du match) sont tout contents, cela leur fait une attraction supplémentaire. Un peu comme si Michael Jackson débarquait (rires)…»

Des organisateurs qui, au passage, ont dû remettre en place les panneaux publicitaires qui entouraient le lieu d'atterrissage, le vent créé par l'hélicoptère les envoyant bouler quelques mètres plus loin. Même le poteau de corner a eu peur pour sa peau...

Christian Constantin, la rockstar du football suisse. Image: KEYSTONE

C'est certain: grâce à son arrivée en fanfare, Christian Constantin a été le Sédunois le plus impressionnant samedi soir. Ses protégés – demi-finalistes de la dernière édition – ont passé à la raclette contre Delémont: une victoire aux tirs au but (1-1, 4-1).

En cas de défaite, la route du retour aurait été particulièrement longue pour «CC», d'autant plus qu'il a dû rentrer en Valais en voiture, son hélicoptère n'ayant pas le droit de voler de nuit.