Ardon Jashari intéresse de grands clubs européens. Image: getty

Tout le monde courtise le grand espoir de la Nati

Régulièrement présenté comme le digne héritier de Granit Xhaka, Ardon Jashari, qui a filé l'été dernier au Club Bruges, réalise une saison pleine en Belgique. De grandes formations européennes s'intéressent actuellement à lui.

Les polémiques continuent de suivre Ardon Jashari. La preuve: en l'espace de quelques semaines, le milieu de terrain helvétique a été l'instigateur d'une altercation au terme du derby de Bruges, puis a manqué le rassemblement de la Nati, en raison d'une blessure l'empêchant de jouer en sélection, mais pas avec son club.

Jashari, qui avait auparavant refusé de représenter l'équipe de Suisse des moins de 21 ans, et qui était entré en conflit avec le FC Lucerne, parce qu'il souhaitait rejoindre Bâle, s'était déjà fait remarquer cette saison, suite à cette déclaration sensationnelle dans la presse du plat pays: «Je me sens à 100% albanais». Or malgré ses frasques et ses sorties tumultueuses, c'est bien sur le rectangle vert que le Zougois se distingue le plus, depuis qu'il a rejoint le Club Bruges au 1er juillet.

Après quelques semaines difficiles, où il n'a pas réellement justifié les six millions d'euros investis par sa formation, Ardon Jashari est rapidement devenu le cadre d'une équipe à la lutte pour le titre, qualifiée pour la finale de la Coupe et uniquement éliminée au stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il en est ainsi à 42 matchs disputés cette saison, alors que l'exercice est encore loin d'être achevé.

Doué techniquement, et véritable milieu contemporain, «box-to-box» pourrait-on dire, le joueur de 22 ans organise le jeu de son équipe, à la manière d'un certain Granit Xhaka, dont le pied fort est aussi le pied gauche. Il affiche d'ailleurs des statistiques plus ou moins identiques à celles de son compatriote: trois buts et six passes décisives en 2024/2025.

Elu homme du match lors de son barrage retour de Ligue des champions, contre l'Atalanta à l'extérieur, Ardon Jashari est actuellement considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur joueur du Club Bruges et a vu ces dernières semaines sa valeur marchande considérablement augmenter. Elle est aujourd'hui estimée à 25 millions d'euros par le site spécialisé Transfermakt, contre six millions en fin de saison dernière, lorsqu'il portait encore le maillot du FC Lucerne.

Ardon Jashari et son trophée d'homme du match en Ligue des Champions. Image: getty

L’international suisse, qui voyait la Pro League belge comme un tremplin vers l’un des cinq grands championnats européens, ne devrait donc pas s’éterniser dans la «Venise du Nord». Et ce, alors même qu'il a signé un contrat de quatre ans, prolongé d’une année et nettement revalorisé dès le mois de janvier.

Souvent courtisé depuis le début de sa carrière, Jashari fait en effet de l’œil à bon nombre de clubs de prestige depuis plusieurs semaines. Sky Deutschland assure ainsi «qu’au moins six équipes de Bundesliga, dont deux de haut niveau, s’intéressent de près au milieu de terrain créatif». L’Eintracht Francfort figurerait sur cette liste.

Le Suisse aurait également attiré l’attention des recruteurs italiens, après avoir brillé contre l’Atalanta et la Juve, et défié l'AC Milan à San Siro en Ligue des champions. Déjà suivi par Bologne depuis 2023, il affole désormais les radars de la Roma, en plus de ceux des formations transalpines qu'il vient d'affronter.

On surveillerait également Ardon Jashari en Angleterre, notamment à Manchester United, le joueur ayant le profil pour remplacer Casemiro, possiblement en partance. Certains médias belges dont VoetbalPrimeur rapportent même que la moitié des clubs de Premier League se sont déjà intéressés à Jashari, dont Tottenham et Chelsea.

Dans ce contexte, le Club Bruges aura certainement beaucoup de mal à retenir le Zougois cet été, alors qu'il ne devrait pas être libéré pour moins de 30 voire 35 millions d'euros. C'est ce que l'on appelle une très bonne affaire.