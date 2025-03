Les fans lucernois ont perturbé le match de Super League à Lausanne, dimanche. Image: KEYSTONE

Les ultras du FC Lucerne ont mis la pagaille à Lausanne

400 supporters lucernois ont assisté à la victoire des leurs (4-1), dimanche à la Tuilière. Dans une gabegie totale.

Silvio Frei / ch media

Le FC Lucerne s'est imposé 4-1 dimanche à Lausanne, en Super League. Mais plus que le résultat, ce sont les événements dans les tribunes et en dehors du stade qui ont beaucoup fait parler.

Les autorités vaudoises avaient interdit la vente de billets dans tous les secteurs pro-Lausanne du stade de la Tuilière, en raison des débordements survenus après le derby entre le LS et Servette début mars. Cette décision était basée sur le niveau 3 du modèle en cascade contre le hooliganisme.

Mais le Lausanne-Sport est allé encore plus loin et a décidé de ne vendre aucun billet – ni en ligne, ni au stade – dans le secteur visiteurs pour ce match contre Lucerne. Ainsi, seuls les détenteurs d'abonnements et les personnes qui avaient déjà acheté leurs billets avant le blocage étaient présents au stade dimanche. Soit seulement 2700 spectateurs.

Le secteur visiteurs est resté vide en première mi-temps, dimanche à Lausanne. Freshfocus

La décision du LS a suscité des critiques tant de la part du FC Lucerne que de ses supporters. En réaction, environ 400 fidèles lucernois se sont rendus à Lausanne en transports publics, malgré la fermeture de leur secteur, et sont arrivés devant le stade de la Tuilière. «En fait, les supporters voulaient déjà nous rencontrer avant le match et nous encourager, mais pour des raisons de sécurité, ce n'était pas possible», a raconté après la partie l'entraîneur du FCL, Mario Frick.

Joueurs et coach à la rescousse

Selon Benoît Jeanmonod, porte-parole du Lausanne-Sport, une fois les fans lucernois arrivés devant le stade, ils auraient pu y entrer. La police vaudoise aurait ordonné que le secteur des visiteurs leur soit ouvert. Mais par solidarité avec les supporters du LS et en signe de protestation contre les punitions collectives, les Lucernois sont restés dehors pendant la première mi-temps et ont suivi le match sur leurs smartphones.

A la mi-temps, ils sont entrés dans le secteur visiteurs. Ils y ont allumé des pétards et tagué des façades. Ils ont ensuite rejoint la tribune latérale adjacente en passant par une porte ouverte. Pour des raisons de sécurité, la police ne voulait pas de leur présence dans cette tribune latérale, comme l'a expliqué Benoît Jeanmonod après le match. Du coup, le speaker de la Tuilière a demandé aux fans lucernois de retourner dans le secteur visiteurs. Sous peine que le match soit définitivement interrompu.

Les ultras lucernois ont envahi une tribune illégalement et tagué des vitres. image: Keystone

Afin de désamorcer cette situation électrique, les joueurs du FC Lucerne, Pius Dorn et Stefan Knezevic, et le coach Mario Frick ont discuté avec ces supporters. Avec succès: ces derniers ont d'abord quitté la tribune latérale, sont revenus dans le secteur visiteurs et ont ensuite quitté le stade, tous ensemble. Aucun fan lucernois n'a donc suivi la seconde période dans l'enceinte, qui a débuté avec 15 minutes de retard en raison des discussions.

Deux scènes étonnantes après le match

Deux scènes après la rencontre ont aussi suscité l'étonnement. Victorieux, les joueurs lucernois sont d'abord allés applaudir – symboliquement – le bloc visiteurs vide. Ensuite, ils se sont rendus devant le stade pour retrouver leurs fans, histoire de fêter la victoire ensemble.

Une scène lunaire: les joueurs du FC Lucerne fêtent la victoire devant le secteur visiteurs vide. image: freshfocus

Mario Frick a précisé:

«Nous leur avions proposé ça en contrepartie, lors des discussions à la mi-temps»

Le retour à la gare s'est déroulé sans incident. En ce qui concerne le modèle en cascade et son application, il est probable qu'il y ait encore matière à discussion après ce dimanche.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber