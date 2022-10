La chanteuse Shakira et le défenseur du FC Barcelone, Gerard Piqué, ont été en couple durant 11 ans. image: keystone/twitter

Piqué obligé de porter sur son maillot le nom de son ex, Shakira?

Le FC Barcelone et son sponsor Spotify envisagent un accord qui a de quoi donner des cauchemars au défenseur catalan.

Gerard Piqué risque de vivre 90 minutes très difficiles prochainement. Et cette fois, ce ne sera pas à cause de la nette baisse de sa qualité de jeu ni la faute d'adversaires particulièrement forts. Non, le défenseur du FC Barcelone sera vraisemblablement contraint de porter le nom de son ex-compagne dont il s'est séparé en juin, Shakira, sur son maillot pendant tout un match.

La raison de cette torture? Le partenariat que le club catalan a avec Spotify. Le géant de la musique est le sponsor maillot du Barça. Et lors de certains matchs, les deux entités organisent, en commun, des actions spéciales. C'était le cas le week-end dernier face au Real Madrid, quand les Blaugrana ont arboré sur leur tunique le logo du rappeur Drake, un hibou, histoire de célébrer les 50 milliards d'écoutes de l'artiste canadien sur Spotify.

Selon le journaliste d'ESPN Moises Llorens, la plateforme et le FC Barcelone sont sur le point de conclure un accord pour que le logo et le nom de Shakira soient floqués sur les maillots lors d'un match prochainement, pour fêter et promouvoir le nouveau single de la pop star colombienne, sorti ce mercredi.

Une playlist foireuse, un mauvais rêve et un sacrifice

De quoi compliquer encore un peu le deuil de Gerard Piqué de sa relation – longue de 11 ans et de laquelle deux enfants sont nés – avec la chanteuse, dont il doit déjà subir la playlist lors des échauffements avant les matchs au Camp Nou. Pire: le titre du single en question, Monotonia, semble évoquer la rupture du couple et incriminer, à certains passages, le défenseur du Barça. Extraits:

«Tu m'as quittée à cause de ton narcissisme

Tu as oublié ce que nous étions autrefois

Tu es distant avec ton attitude, et ça m'a rempli d'inquiétude (...)

Je sais que j'ai donné plus que toi

Je courais pour quelqu'un qui ne marchait même pas pour moi (...)

C'est mieux que ce soit fini maintenant»



Le refrain:

«Tu as oublié ce que nous étions un jour

Et le pire, c'est que

Ce n'était pas ta faute, ni la mienne.

C'était la faute de la monotonie»

Shakira et Gerard Piqué avaient annoncé leur séparation en juin dernier, dans un communiqué commun. Des rumeurs évoquaient une infidélité du footballeur. La pop star s'était exprimée pour la première fois en septembre sur cette rupture, apparemment très douloureuse pour elle. «Parfois, j’ai juste l’impression que tout cela n’est qu’un mauvais rêve et que je vais me réveiller à un moment donné. Mais non, c’est réel», avait-elle confié. Elle enchaînait, amère:

«J’ai mis ma carrière en second plan et je suis venue en Espagne, pour le soutenir afin qu’il puisse jouer au football et gagner des titres. C’était un sacrifice d’amour» Shakira

Désormais, la Colombienne aura tout le temps de se consacrer à son travail, qu'elle a donc repris de plus belle avec ce nouveau single.

Le couple, dans les tribunes de l'US Open 2019 de tennis, quand tout allait encore bien. Image: keystone

Pas sûr, par contre, que ce dernier aide Gérard Piqué à retrouver son meilleur niveau et permette au FC Barcelone de revenir à hauteur du Real Madrid, leader du championnat d'Espagne avec six points d'avance. Surtout si le DJ du Camp Nou décide, dès ce jeudi soir contre Villarreal (21h00), d'incorporer Monotonia à sa playlist.