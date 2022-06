Le footballeur suisse a posté cette photo sous forme de story sur Instagram. Image: Instagram

Un selfie de Shaqiri sur Instagram fâche la sécurité routière suisse

La star du football suisse a un devoir d'exemplarité, estime Road Cross, outrée que Shaqiri ait partagé un selfie au volant à ses 2,7 millions d'abonnés sur «Insta». Surtout que ce n'est pas la première fois.

Benjamin Weinmann / ch media

Le soleil brille à travers le toit panoramique et la route offre une voie libre: conduire est un vrai plaisir. Pourquoi ne pas partager ce moment de bonheur avec ses fans en prenant un selfie? C'est ce qu'a dû penser Xherdan Shaqiri lorsqu'il a publié cette semaine une photo de lui sur Instagram. Avec un seul bras au volant, comme le montre le reflet dans ses lunettes de soleil.

La star du football suisse (106 sélections) semble avoir oublié que prendre des selfies en conduisant peut s'avérer dangereux. La fondation Road Cross, qui s'engage pour la sécurité routière, n'y comprend rien. «Un tel comportement est dangereux. On risque sa propre vie et celle des autres personnes impliquées dans la circulation routière en se laissant distraire», déclare la directrice Stéphanie Anne Kebeiks.

Stéphanie Anne Kebeiks.

Pendant la conduite et, de manière générale, lorsqu'on est au volant, l'attention doit être portée sur la route et non sur le téléphone portable, affirme Kebeiks.

«En tant que joueur de l'équipe nationale, Xherdan Shaqiri est une personnalité publique. Il a un rôle de modèle au sein de sa communauté» Stéphanie Anne Kebeiks.

Sur Instagram, le footballeur star est suivi par plus de 2,7 millions de fans.

Road Cross attend de Xherdan Shaqiri qu'il s'exprime sur l'incident auprès de ses fans et qu'il s'engage à ce que les jeunes, en particulier, ne se laissent pas distraire par leur téléphone portable dans la circulation routière. «Nous envisageons par ailleurs de prendre contact avec l'Association suisse de football», informe Kebeiks. Contactée, la Fédération n'a toutefois pas souhaité s'exprimer sur l'incident.

La story telle qu'elle est apparue aux fans du milieu offensif.

Pour la responsable de Road Cross, il s'agit d'un problème de société: «Nous vivons dans une culture du selfie». Les selfies sont pris partout et tout le temps et l'on fait souvent abstraction de tout ce qui nous entoure dans le seul but de prendre le cliché parfait. «Nous savons que la distraction et l'inattention sont les causes les plus fréquentes d'accidents de la route, et que la distraction passe souvent par l'utilisation du téléphone portable.»

Un précédent il y a 7 ans

Le selfie en voiture de Shaqiri est d'autant plus surprenant que ce n'est pas la première fois qu'il est critiqué pour ce mauvais comportement. En 2015 déjà, il avait posté un clip vidéo de 10 secondes sur Instagram.

Quelques extraits du clip de 2015.

On entendait alors de la musique rap en arrière-plan. Shaqiri regardait régulièrement la caméra de son téléphone portable, qu'il semblait tenir dans sa main droite.

A l'époque, son management avait fait savoir que le jeune homme, alors âgé de 24 ans, n'était pas toujours conscient de son rôle d'exemple. Le footballeur avait reconnu son erreur et supprimé le clip.

On rappelle que la loi suisse sur la circulation routière stipule que l'automobiliste «doit constamment maîtriser son véhicule de manière à pouvoir remplir ses obligations de prudence». L'ordonnance sur les règles de la circulation routière stipule qu'en conduisant, il ne faut entreprendre aucune activité «qui rendrait plus difficile l'utilisation du véhicule». L'attention ne doit notamment pas être altérée par des appareils électroniques, tels que les téléphones portables.

Le management de Xherdan Shaqiri et son employeur, le club de football américain Chicago Fire, n'ont pas répondu à nos questions.

Adaptation en français: Julien Caloz