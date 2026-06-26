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Les symboles arc-en-ciel tolérés lors du «match des fiertés»

La Fifa a rappelé jeudi que les symboles arc-en-ciel seraient tolérés vendredi dans le stade de Seattle, qui célèbre son «match des fiertés» du Mondial 2026, malgré les récriminations de l'Iran et de l'Egypte.

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«La Coupe du monde 2026 de la Fifa est un évènement inclusif. Les fans de toutes orientations sexuelles et d'identités de genre sont bienvenus. Des messages en faveur des droits humains, comme les drapeaux arc-en-ciel parmi d'autres représentant une identité de genre, sont autorisés par le code de conduite de la Fifa à l'intérieur des stades», écrit l'instance dans un communiqué.

Avant le tirage au sort de décembre, le comité d'organisation local avait décidé de dédier son troisième match de groupe à la cause LGBT+, au coeur des nombreuses festivités de son traditionnel «Pride Weekend», particulièrement important à Seattle.

La Fifa, qui gère les évènements à l'intérieur des stades, a rappelé que le «match des fiertés» était une initiative des organisateurs locaux, avec des célébrations hors de l'enceinte. L'Iran et l'Egypte ont hérité de la rencontre, programmée vendredi à 20h00 (samedi 03h00 GMT), et décisive pour la qualification en 16es de finale.

Alors que leurs deux fédérations s'étaient élevées publiquement contre toute association aux célébrations LGBT+, les deux sélectionneurs ont botté en touche jeudi en conférence de presse, assurant vouloir se «concentrer sur le football».

«Nous respectons tout le monde et nous nous engageons à respecter les principes de fair-play, mais notre priorité reste le match», a déclaré Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien.

Pour son homologue iranien Amir Ghalenoei, «toutes nos pensées sont tournées vers le foot, sont positives (...), on se concentre sur le terrain, pas sur ce qu'il se passera autour».

Les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont interdites en Iran et peuvent dans certains cas être punies par la peine de mort, quand en Egypte l'homosexualité est souvent sanctionnée en vertu de lois formulées de manière vague interdisant la «débauche».

(jcz/afp)