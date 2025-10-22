Le chantier olympique à Livigno. Le site, situé tout près de la frontière suisse, accueillera les compétitions de snowboard et de freestyle aux JO. 26 médailles y seront décernées. Image: keystone

Les JO fâchent les Grisons: «Ils en profitent, on paie»

Alors que les Jeux olympiques d’hiver de 2026 se dérouleront en Italie, le canton des Grisons se retrouve malgré lui impliqué, et risque de le payer cher.

Plus de «Sport»

En février prochain, des milliers de spectateurs des Jeux olympiques d’hiver 2026 traverseront les Grisons pour se rendre en Italie du Nord, principalement vers le site de compétition de Livigno. Un plan de gestion du trafic est en cours d’élaboration, mais la question du financement reste ouverte.

Près d’un tiers des quelque 12 000 spectateurs attendus à Livigno passeront par les Grisons. Au total, une cinquantaine d’épreuves doivent s’y tenir. Bien que le canton voisin des Grisons ait rejeté à deux reprises l’organisation des Jeux olympiques dans les urnes – en 2013 et en 2017 –, il se retrouve aujourd’hui indirectement impliqué à travers le trafic des visiteurs.

📍Carte de la situation Livigno (en rouge sur la carte) est situé tout près de la frontière suisse. En hiver, il faut tout de même compter 1h14 de voiture pour y accéder depuis Saint-Moritz. Image: Google maps

La police cantonale des Grisons, l’Office de l’énergie et des transports ainsi que le service cantonal des travaux publics planchent depuis plusieurs mois sur un plan visant à éviter les embouteillages durant cette période, qui coïncide en outre avec les vacances d’hiver.

«Je travaille depuis 27 ans au service des travaux publics et c’est la première fois que je suis confronté à un tel défi» L’ingénieur cantonal Reto Knuchel.

«Nous sommes face à une situation où les compétitions ne se déroulent pas sur le territoire cantonal, mais où le trafic accru qui en résulte a tout de même des répercussions», ajoute l'expert.

Les visiteurs souhaitant se rendre à Livigno depuis la Suisse n’ont qu’une seule option: emprunter le tunnel étroit de Munt-la-Schera, long de 3,5 kilomètres, au col de l’Ofen près de Zernez. L’autre accès possible, le col de la Forcola di Livigno, est fermé en hiver. Le tunnel de l’Ofenpass vers Livigno n’étant qu’à une voie, la circulation y est régulée par des feux alternés. Pour éviter les embouteillages, le canton étudie plusieurs solutions.

«Nous envisageons principalement un système de park and ride dans la région de Zernez et de Val Müstair, c’est-à-dire au nord et au sud du portail du tunnel» L’ingénieur cantonal Reto Knuchel.

Les visiteurs seraient ensuite acheminés en bus jusqu’à Livigno. Seuls ces bus et les véhicules autorisés pourraient alors emprunter le tunnel.

Il a également été envisagé de créer un parking à Landquart et de diriger ensuite les visiteurs vers les trains des Chemins de fer rhétiques jusqu’à Zernez. Seuls les bus et les véhicules disposant d’une autorisation seraient ensuite autorisés à emprunter le tunnel pendant les Jeux d’hiver.

Les anneaux olympiques sont déjà en place à Livigno. Image: keystone

Un point central de la gestion du trafic olympique reste toutefois en suspens. «Nous devons encore déterminer qui prendra en charge les coûts», a déclaré Knuchel. La question sera tranchée en concertation avec les partenaires italiens.

Milano-Cortina doit payer

La députée verte Anita Mazzetta a adressé en août une interpellation au gouvernement concernant le plan de circulation et les coûts qui y sont liés.

«Ce ne sont pas nos Jeux, mais c’est à nous de gérer le trafic» La députée verte Anita Mazzetta

Il est donc essentiel, selon elle, que les coûts soient entièrement pris en charge par les organisateurs, en l’occurrence la fondation Milano Cortina 2026. «Il n’est pas question qu’ils en profitent et que nous payions», a déclaré Mazzetta, rappelant les deux refus de la population grisonne lors des votations sur une éventuelle candidature olympique du canton.

Le gouvernement prévoit de présenter un plan de circulation d’ici la fin octobre. Il restera alors un peu plus de trois mois avant le début des Jeux. «Nous avons encore suffisamment de temps pour mettre en place les infrastructures nécessaires», a assuré l’ingénieur cantonal Knuchel.

(jcz/sda)