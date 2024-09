Genève-Servette vient de rectifier une grosse erreur

Le coach de Langnau prolonge avec une clause particulière

L'entraîneur de Langnau, Thierry Paterlini (49 ans), a prolongé de manière anticipée et jusqu'en 2027 son contrat avec les Tigres. Avec une clause libératoire pour le poste de sélectionneur national.



Ainsi, il ne commettra pas «l'erreur du siècle», qui avait brisé une partie de la carrière de Kevin Schläpfer. Ce dernier aurait pu devenir entraîneur de la Nati en automne 2015. Mais c'est en larmes qu'il a dû décliner l'offre: son employeur, le HC Bienne, ne lui a pas donné l'autorisation de rompre son contrat en cours. Un an plus tard, il était licencié par le club seelandais.