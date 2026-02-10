en partie ensoleillé
Hockey aux JO 2026: le Canada quitte le village olympique

Le futur adversaire de la Suisse fait un choix inhabituel

Les hockeyeurs canadiens, qui défieront la Nati vendredi soir, ont pris une décision rare afin d'augmenter leurs chances de remporter le titre olympique.
10.02.2026, 16:5110.02.2026, 16:51

Traditionnellement, les athlètes résident dans le village olympique pendant les Jeux. Mais les stars du hockey sur glace du Canada ont décidé de faire autrement.

Après quelques jours passés à Milan, les joueurs canadiens, emmenés par la vedette de NHL Connor McDavid, semblent tirer les leçons de leurs expériences olympiques en dehors de la glace. Plutôt que de s'installer dans des chambres doubles au village olympique, l’équipe à la feuille d'érable a choisi de poser ses valises dans un hôtel.

Aux JO 2026, à la recherche du temple perdu du hockey

Selon les médias nord-américains, les Canadiens ont pris cette décision pour maximiser leurs chances de succès. Le gardien de but Logan Thompson a précisé que ce choix ne devait pas être perçu comme une critique. Lors d’une interview avec Sportsnet lundi, il a expliqué:

«Je ne pense pas que cela doive être pris comme une insulte ou quelque chose de négatif. Nous voulons l’or et nous assurer que nous avons les meilleures chances de l’obtenir.»

Le Canada a débarqué à Milan en tant que co-favori avec les Etats-Unis. L'équipe US a toutefois décidé de rester au village olympique, pour le grand plaisir de l'attaquant américain Matthew Tkachuk.

«Je m’amuse beaucoup avec les autres athlètes, je joue aux cartes et je regarde des compétitions. C’est une expérience incroyable»

Les Canadiens ne veulent toutefois pas renoncer complètement à l’ambiance si particulière des JO. Le gardien Logan Thompson a déjà annoncé qu'il ferait des allers-retours au village olympique. «Une expérience à ne pas manquer», dit-il.

(jcz/t-online)

