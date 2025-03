Julien Sprunger et Fribourg-Gottéron ont très bien entamé leur quart de finale des play-offs. Image: KEYSTONE

Gottéron mène 2-0 grâce à une erreur récurrente de Berne

Fribourg profite d'une défaillance fréquente des Ours en quart de finale des play-offs, dont l'acte III se dispute ce mardi soir (20h00).

Le CP Berne, troisième de la saison régulière, partait favori dans son quart de finale des play-offs contre Fribourg-Gottéron (sixième). Or, après les deux premiers actes, c'est 2-0 pour les Dragons. Tant vendredi que dimanche, ceux-ci ont profité d'une erreur tactique de leurs adversaires. Les Bernois doivent impérativement la corriger ce mardi soir, lors du troisième duel, chez eux.

Dans leur présentation de cette série, nos collègues de la version alémanique de watson prévenaient:

«C'est avec la possession du puck en zone offensive que l'on a le moins de succès contre Berne. Les attaques en mode rush et forecheck sont la bonne recette»

Or, ça n'a pas du tout été vrai lors des deux premiers matchs. Fribourg s'est montré dangereux surtout après une possession prolongée de la rondelle dans la zone bernoise. La raison? Les Bernois – qui semblent surmotivés, au sens premier du terme – sont souvent très agressifs dans les duels dans leur propre zone. Cette attitude correspond bien sûr au style de jeu des play-offs, mais elle pose un problème fondamental.

Parce que quand le duel est perdu par le défenseur, celui-ci reste sur le carreau (au sol ou aux fraises) alors que l'attaquant adverse est toujours en possession du puck, près de la cage. Voici un exemple, qui a conduit au premier but de Gottéron lors de l'acte I.👇

Le défenseur du CP Berne, Louis Füllemann (en noir), lutte agressivement pour le puck dans le coin contre Samuel Walser. Image: capture d'écran mysports

Füllemann perd le duel et se retrouve au sol. Walser a le puck et soudain beaucoup d'espace. Image: capture d'écran mysports

Füllemann essaie de compenser son erreur et va sur le puck au lieu de surveiller son véritable vis-à-vis devant le but. Dave Sutter amène le puck devant le but avec un peu de chance (flèche bleue). Image: capture d'écran mysports

L'autre défenseur bernois, Simon Kindschi, doit s'orienter vers le Fribourgeois (Jeremi Gerber) qui a la rondelle devant le but, car Füllemann n'est toujours pas dans la bonne position. Kindschi ne peut donc pas contrôler dans son dos Kevin Nicolet, qui exploitera le rebond et marquera. Image: capture d'écran mysports

Des situations similaires se sont produites à plusieurs reprises au cours des deux premiers matchs. Les Bernois ont perdu des duels importants dans leur propre zone et n'étaient alors plus dans la bonne position pour défendre l'espace et stopper les Fribourgeois, très joueurs.

Berne déteste évoluer contre Lars Leuenberger Qui sait mieux comment gagner contre le CP Berne que son ex-entraîneur, champion en 2016 avec les Ours? Apparemment personne. Lars Leuenberger a un excellent bilan contre les Bernois. Depuis qu'il a repris Gottéron en cours de saison, les Dragons ont battu trois fois les Bernois en trois duels.



Avec Bienne, lors de l'exercice 2020/21, le Saint-Gallois a remporté trois des cinq matchs contre les hockeyeurs de la capitale. Son bilan personnel – six victoires en huit rencontres – contre son ancien employeur est donc très positif.



En play-offs, il faut une certaine agressivité, car si l'on défend trop passivement, on se met aussi en danger. Mais un excès d'engagement dans les duels entraîne souvent des problèmes, comme on vient de le voir et comme on le constatera encore au point suivant.

Trop de pénalités

Mené 3-0 dimanche soir, le CP Berne a appuyé sur l'accélérateur dans le troisième tiers pour tenter de revenir. Mais les Ours se sont aussi sabordés à plusieurs reprises: ils ont écopé de sept pénalités (mineures) dans ce seul troisième tiers, dont une à sept secondes de la fin.

Cette dernière pénalité est la conséquence d'un geste violent👇 La série Fribourg-Berne devient brutale: la preuve en vidéo

Certes, Fribourg n'a pas marqué en powerplay dans ce deuxième acte. Mais Berne s'est mis des bâtons dans les roues en étant autant pénalisé (une infériorité numérique empêche de développer des attaques).

Avec Davos, la troupe du coach Jussi Tapola a reçu jusqu'à maintenant le plus grand nombre de pénalités de deux minutes dans ces play-offs. Elle doit devenir plus disciplinée si elle veut avoir une chance contre les Dragons.

