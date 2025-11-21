Vidéo: twitter

Ce coup d'envoi insolite a mal tourné

La remise du puck par un chien policier avant Dinamo Minsk-CSKA Moscou en KHL, jeudi, ne s'est pas du tout passée comme prévu.

Plus de «Sport»

Quand on tente de faire un coup d'envoi insolite lors d'un match, il y a toujours un risque que ça ne se passe pas du tout comme prévu. C'est d'autant plus vrai quand des animaux – qui ont parfois un caractère imprévisible, rappelons-le – sont impliqués.

Et justement, jeudi soir, le coup d'envoi de la rencontre de hockey sur glace Dinamo Minsk-CSKA Moscou, en KHL, a totalement tourné au vinaigre. La faute au principal protagoniste de cette petite cérémonie: un chien policier.

Avant même que le puck soit remis à sa maîtresse, une policière de la capitale biélorusse, le grand canidé (apparemment un malinois noir) mord au bas-ventre Pavel Karnaukhov, le joueur du CSKA qui doit faire l'engagement. Le hockeyeur ne réagit pas mais semble tout à coup très méfiant et même un peu apeuré, comme son homologue de Minsk, Andrei Stas. Il y a de quoi: le chien est très excité, il remue sans cesse la queue et a la gueule ouverte.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Andrei Stas, qui cache le puck dans son gant, profite d'un moment où le chien se désintéresse de lui pour transmettre la rondelle à la policière. Cette dernière place ensuite le puck dans la gueule du quadrupède, qui le mastique et finit par le lâcher sur la glace. Moment de répit: les photographes peuvent prendre la photo-souvenir avec les deux hockeyeurs, la policière et son chien. Tout ça sous les applaudissements du public. Mais ce n'est qu'une courte trêve...

Une fois qu'il a donné le puck à la policière, Stas, le joueur de Minsk, tente de caresser le chien. Mauvaise idée! Le canidé mord le gant du hockeyeur et ne veut pas le lâcher. Dressé sur ses pattes arrières, le quadrupède serre dans sa gueule l'objet pendant plus de 20 secondes, malgré les tentatives de sa maîtresse pour qu'il lâche prise.

Finalement, c'est Andrei Stas – qui reste calme tout le long, discutant et rigolant avec la policière – qui décide d'abandonner ce bras de fer insolite en même temps que son gant. Après encore cinq secondes de lutte avec la policière, le chien lâche enfin l'objet du hockeyeur sur la glace, après l'avoir mastiqué comme jamais...

Cette fois, il n'y a pas de chien impliqué👇 Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey

On ne sait pas si Andrei Stas a utilisé ce même gant meurtri pendant le match, mais cet incident canin ne semble pas l'avoir perturbé: l'attaquant de Minsk a inscrit le 3-0 de son équipe, victorieuse au final 5-2.

Le New York Times précise qu'il n'y a pas eu de blessures chez les deux hockeyeurs attaqués. Pavel Karnaukhov ne pourra donc pas utiliser sa morsure au bas-ventre pour expliquer la défaite du CSKA Moscou. Mais on a eu connu accueil moins tumultueux pour les visiteurs.