bien ensoleillé-5°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

National League: C'est la tuile pour Fribourg-Gottéron

Fribourg-Gottéron a des soucis avec son top scorer
Marcus Sörensen est sorti sur blessure samedi à Lugano.Image: KEYSTONE

C'est la tuile pour Fribourg-Gottéron

Marcus Sörensen a été blessé samedi à Lugano, un coup dur pour son club qui cherchait justement «le bon dosage» avec lui.
04.01.2026, 11:5305.01.2026, 16:49
Romuald Cachod

Soirée noire pour Fribourg-Gottéron. A Lugano samedi, les Dragons n’ont pas seulement concédé une défaite 3-2, ils ont aussi perdu deux étrangers, sortis sur blessure: Henrik Borgström et Marcus Sörensen.

Si Roger Rönnberg ne s’est pas montré très inquiet pour le premier nommé, indique Frapp, l’inquiétude serait en revanche plus grande concernant Sörensen, qui a quitté la glace en boitant après un contact avec le Tchèque Jiri Sekac. «Cela semble assez sérieux», a indiqué l’entraîneur en interview d'après-match.

Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?

La blessure du top scorer de Gottéron, auteur de huit buts et 24 assists cette saison, est d’autant plus regrettable que sa présence à Lugano semblait quelque peu incertaine. SwissHabs indiquait en effet que Sörensen, amoindri, avait déjà quitté l’entraînement programmé la veille du match.

«Ce sont d'anciennes blessures. C'est pourquoi il a été constamment "in" et "out" ces dernières semaines. Nous essayons de trouver le bon dosage pour lui», expliquait alors son coach dans des propos relayés sur le portail spécialisé.

Marcus Sörensen s’est déjà rendu plusieurs fois à l’infirmerie cette saison. Malade mi-octobre lors du déplacement à Bienne, il avait ensuite manqué trois rencontres, deux semaines plus tard, après un coup de coude reçu à Zurich. Plus récemment, en décembre, l’attaquant suédois était revenu «légèrement» blessé de son rassemblement en équipe nationale. Il n’avait alors pas participé à l’entraînement de reprise et était absent du groupe fribourgeois lors du match à Ambri disputé juste avant les fêtes.

Plus d'articles sur le sport
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
de Jasmin Steiger et Stefan Wyss
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
de Julien Caloz
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
de Klaus Zaugg
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
1
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
de Klaus Zaugg
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
de Julien Caloz
Et soudain, Genève s'est tu
Et soudain, Genève s'est tu
de Julien Caloz
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
de Julien Caloz
Thèmes
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
partager sur Facebookpartager sur X
Esdeekid, le rappeur qui bousille tout
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
Le Polonais Pawel Wasek a été disqualifié sur le tremplin d'Innsbruck après la découverte de traces d’une substance supposée disparue sous ses skis.
Pour la première fois dans l’histoire de la Tournée des quatre tremplins, un sauteur à ski a été disqualifié pour avoir utilisé du fart au fluor, une pratique désormais interdite par la Fédération internationale de ski (FIS). Il s'agit de Pawel Wasek, 36e de la qualification organisée samedi sur le tremplin du Bergisel à Innsbruck. Le Polonais devait affronter le Kazakh Ilja Misernych dimanche lors de son duel en première manche. La découverte de résidus de fluor sous ses skis l’en a toutefois empêché.
L’article