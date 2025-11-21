ciel couvert
Hockey: Patrick Fischer ne prolongera pas avec la Nati

Patrick Fischer, head coach of Switzerland national ice hockey team, observes his players, during a Switzerland team training session at the IIHF 2025 World Championship, at the Kvik Hockey Arena, in ...
Patrick Fischer va vraisemblablement quitter la Nati après le Mondial 2026.Image: keystone

Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey

Contre toute attente, le sélectionneur Patrick Fischer ne prolongera pas son contrat. C'est ce qu'affirment toutes nos sources fiables. Son successeur est déjà connu.
21.11.2025, 05:3321.11.2025, 05:33
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Tout commence par l’exigence légitime du nouveau président de la fédération suisse, Urs Kessler: il demande à son compétent directeur sportif, Lars Weibel, d’apporter rapidement de la clarté concernant la question de l’entraîneur national. Patrick Fischer prolongera-t-il son mandat à l’issue de la saison ou non?

Depuis, l’agitation est grande, et justifiée. Patrick Fischer est en fonction depuis octobre 2015 et, avec trois finales mondiales (2018, 2024, 2025), il est l’entraîneur national le plus titré de l’histoire. Il n’y aura jamais un autre Patrick Fischer. Sa personnalité et son action resteront uniques.

Head Coach Patrick Fischer beim Empfang der Schweizer Eishockey Nationalmannschaft nach dem Gewinn der Silbermedaille an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Stockholm, am Montag, 26. Mai 2025 in der Sw ...
Patrick Fischer est le sélectionneur le plus glorieux de l'histoire de la Nati.Image: keystone

Si ce que toutes les sources affirment désormais se confirme, alors la fin de cette saison – après le tournoi olympique en février 2026 et le Mondial (15 au 31 mai 2026) à domicile à Zurich et Fribourg – constitue le moment idéal pour passer le témoin à son successeur. Une clarification anticipée de la situation n’aura aucune incidence négative sur les performances de l’équipe nationale. Au contraire: les joueurs donneront une fois encore, et plus que jamais, tout ce qu’ils ont aux Jeux olympiques et lors du Mondial à domicile, pour offrir à leur coach une sortie glorieuse.

Patrick Fischer n’a pas encore déclaré officiellement s’il restera ou partira. Une attitude juste et compréhensible. Sur ce dossier, la fédération (Swiss Ice Hockey) entend conserver la maîtrise de l’information grâce à son imposant et efficace service de communication, composé d’un Head of Communications et de quatre Digital Content Producer – en somme un chef suprême de la communication et quatre sous-chefs. Les sources les plus optimistes s’attendent à une communication officielle avant le Tournoi des Quatre Nations à Zurich (du 8 au 14 décembre).

Jan Cadieux est le candidat numéro 1

Fait intéressant, toutes les sources – y compris celles du département sportif de la fédération – affirment qu’il existe déjà une clarté totale quant à la suite. Le nouvel entraîneur national doit également être Suisse. Il travaille déjà pour Swiss Ice Hockey. Il s’agit de Jan Cadieux (45 ans), fils de la légende du jeu et du coaching Paul-André Cadieux, décédé en septembre 2024.

Jan Cadieux a remporté avec Genève-Servette le premier titre de l’histoire du club (2023), ainsi que la Champions League (2024), et travaille actuellement comme entraîneur national U20 pour la fédération.

Jan Cadieux Jan, assistant coach of Switzerland national ice hockey team, speaks with media in the mixed zone of the Jyske Bank Boxen after a Switzerland team training session, at the IIHF 2025 World ...
Jan Cadieux travaille déjà pour Swiss Ice Hockey.Image: keystone

Lors du Mondial 2025, où la Nati a décroché l'argent, il était déjà présent en tant qu’assistant de Patrick Fischer. Selon des sources fiables, le département sportif s'est demandé si quelque chose s’opposait à la promotion de Jan Cadieux au poste d’entraîneur national. La conclusion a été la suivante: non, rien ne s’y oppose.

Bien sûr, il existe d’autres candidats. Parmi eux, l’entraîneur de Langnau, Thierry Paterlini (50 ans). Son contrat, valable jusqu’en 2027, comporte une clause de sortie au cas où le poste d’entraîneur national lui serait proposé. Mais ni son agent Sven Helfenstein, ni le président de Langnau Peter Jakob, ni le directeur sportif Pascal Müller, ni Thierry Paterlini lui-même n’ont été contactés jusqu’ici.

C'est une surprise que Fischer ne prolonge pas👇

Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey

Il faut ajouter que, bien qu’une telle démarche serait juridiquement correcte (Paterlini dispose d’une clause de sortie), elle serait politiquement délicate pour Swiss Ice Hockey, qui priverait alors un club de National League d’un entraîneur performant. Patrick Fischer avait, à l’époque, pu devenir sélectionneur national parce qu’il avait été limogé à Lugano. Luca Cereda (44 ans), qui a remis son mandat à Ambri avec son directeur sportif Paolo Duca après la «trahison du Gothard», et actuellement sans nouvel emploi, n’a pas été contacté non plus.

Toutes les sources, même les plus fiables en Suisse et à l’étranger, peuvent-elles se tromper? Théoriquement oui, et cela serait quelque peu préoccupant. Si Patrick Fischer devait prolonger de deux ou quatre ans, le chroniqueur devrait alors sermonner sévèrement ses informateurs et poser la question: avez-vous menti ou étiez-vous ignorants?

Adaptation en français: Yoann Graber

