«Ce sont nos dieux»: le hockey s'est invité à l'église
Ils n'étaient pas là pour prier pour la victoire des Canadiens de Montréal contre le Tampa Bay Lightning, en championnat nord-américain (NHL), mais bien pour regarder le match et boire des bières entre supporters.
Pour cela, un écran géant avait été suspendu dans la cathédrale Saint-Jean-L'Evangéliste, dans la ville québécoise de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a fallu des mois pour préparer l'édifice religieux du XIXe siècle à recevoir les supporters de l'équipe la plus titrée de la NHL, les Canadiens de Montréal.
Pour elle, rien de mieux qu'une église pour accueillir un match à fort enjeu, dans une société folle de hockey, sport né au Canada à la fin du XIXe siècle.
«C'est l'essence d'une église: se retrouver, être ensemble, vivre ensemble», explique-t-elle, soulignant que certains des 650 spectateurs du match de vendredi soir n'avaient sans doute jamais mis les pieds dans une église auparavant.
Aline Tremblay, 94 ans, en est déjà à son deuxième match à la cathédrale:
Sur le plan sportif, les supporters de l'équipe montréalaise n'ont pas été déçus de l'expérience: les Canadiens l'ont emporté face à leurs adversaires de Floride, qu'ils devancent 2 victoires à 1 au premier tour des play-offs. La prochaine rencontre entre les deux équipes se disputera dans la nuit de dimanche à lundi (1h, heure suisse).
(jcz/afp)