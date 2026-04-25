Des centaines de Québécois ont assisté à un match dans une cathédrale catholique. Image: ANDREJ IVANOV / AFP

«Ce sont nos dieux»: le hockey s'est invité à l'église

Le hockey sur glace est de longue date décrit comme une religion au Canada. Rarement cela n'avait semblé aussi vrai que vendredi.

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Ils n'étaient pas là pour prier pour la victoire des Canadiens de Montréal contre le Tampa Bay Lightning, en championnat nord-américain (NHL), mais bien pour regarder le match et boire des bières entre supporters.

Pour cela, un écran géant avait été suspendu dans la cathédrale Saint-Jean-L'Evangéliste, dans la ville québécoise de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a fallu des mois pour préparer l'édifice religieux du XIXe siècle à recevoir les supporters de l'équipe la plus titrée de la NHL, les Canadiens de Montréal.

«On dit souvent que ce sont nos dieux, donc le parallèle est facile à faire» Françoise Dancause, directrice artistique du collectif «La Cargaison», qui organise des expériences culturelles immersives au Québec et se trouve derrière l'initiative.

Les fidèles étaient vêtus du chandail de leur équipe préférée. Image: afp

Pour elle, rien de mieux qu'une église pour accueillir un match à fort enjeu, dans une société folle de hockey, sport né au Canada à la fin du XIXe siècle.

«C'est l'essence d'une église: se retrouver, être ensemble, vivre ensemble», explique-t-elle, soulignant que certains des 650 spectateurs du match de vendredi soir n'avaient sans doute jamais mis les pieds dans une église auparavant.

Le match a été remporté par Montréal. Image: afp

Aline Tremblay, 94 ans, en est déjà à son deuxième match à la cathédrale:

«Pour une fois, j'ai hurlé dans une église. Tout le monde était heureux»

Sur le plan sportif, les supporters de l'équipe montréalaise n'ont pas été déçus de l'expérience: les Canadiens l'ont emporté face à leurs adversaires de Floride, qu'ils devancent 2 victoires à 1 au premier tour des play-offs. La prochaine rencontre entre les deux équipes se disputera dans la nuit de dimanche à lundi (1h, heure suisse).

(jcz/afp)