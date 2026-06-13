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Coupe du monde 2026: Xhaka va battre un record contre le Qatar

Switzerland midfielder Granit Xhaka gestures during the first half of an international friendly soccer game against Australia Saturday, June 6, 2026, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull) Granit Xhaka
Granit Xhaka a de grandes ambitions pour ce Mondial. image: Keystone

«Nous avons faim comme jamais»: Xhaka va battre un record

C'est le grand jour pour la Nati au Mondial, qui fait son entrée en lice ce samedi contre le Qatar (21h). Son capitaine, Granit Xhaka, est très ambitieux.
13.06.2026, 06:4313.06.2026, 06:43

L'équipe de Suisse «a faim comme jamais», a assuré Granit Xhaka à la veille de son entrée en lice au Mondial face au Qatar, ce samedi à 21h (heure suisse) à San Francisco. Le capitaine veut voir ses coéquipiers marquer les esprits d'entrée de jeu.

Le Bâlois a déclaré lors d'une conférence de presse vendredi soir:

«L'ambiance est très positive. Nous sommes ravis d'être ici et impatients que ça commence. Nous sommes prêts, tactiquement, physiquement, mentalement et nous espérons prendre un bon départ demain. Nous avons faim comme jamais.»
epa13033790 Switzerland&#039;s captain Granit Xhaka speaks during a press conference on the eve of the FIFA World Cup 2026 Group B soccer match between Qatar and Switzerland in Santa Clara, California ...
Xhaka en conférence de presse, ce vendredi à San Francisco. image: Keystone

Le milieu de terrain de 33 ans était assis à côté du sélectionneur Murat Yakin, qui inscrira sans aucun doute son nom en premier sur la feuille de match. Xhaka deviendra à cette occasion le Suisse ayant disputé le plus de matchs en Coupe du monde (13), comme Ricardo Rodriguez si ce dernier est aussi titularisé.

«Je n'étais pas en colère»

Malgré la présence de Yakin, les cinq premières questions ont été posées à l'ambitieux capitaine de l'équipe de Suisse. Il a notamment été interrogé sur le signal d'alarme qu'il a lancé samedi dernier après le match nul contre l'Australie (1-1), au terme duquel il est apparu «en colère», selon un journaliste alémanique.

«Je crois que tu ne voudrais pas me voir quand je suis vraiment en colère», a répondu l'intéressé, large sourire aux lèvres. Avant de développer:

«Je n'étais pas en colère. Ça n'avait rien à voir avec la préparation ou les séances d'entraînement ou quoi que ce soit. Mais personnellement, je n'étais pas satisfait de la performance, ni du résultat, c'est tout. Tout le reste, je crois, relevait bien plus de la spéculation que de ce que j'ai réellement dit.»
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Le patron de l'équipe de Suisse a également souligné le moment unique que lui et ses coéquipiers s'apprêtent à vivre samedi. «Il s'agit aussi d'en profiter au maximum. Je crois que c'est aussi le plus important dans le football: entrer sur le terrain, jouer sans pression, profiter de ce moment ensemble et pour soi-même», a-t-il estimé.

Yakin amuse la galerie

Lorsqu'il a finalement été interrogé, Murat Yakin s'est amusé:

«Eh bien, je suis content que ce soit enfin mon tour. Je crois que vous avez déjà le futur entraîneur à côté de moi»
Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin reacts during a press conference one day ahead of the World Cup Group B soccer match between Qatar and Switzerland at the San Francisco Bay Area Stadium in Sa ...
Murat Yakin était d'humeur taquine ce vendredi en conférence de presse. image: Keystone

Questionné sur les quelques turbulences qu'a connues la sélection depuis son arrivée en Californie, «Muri» a encore joué la carte de l'humour:

«Sans tout cela, vous (réd: les journalistes) n'auriez rien eu à faire, cela aurait été ennuyeux. C'est le show-business, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes de ce point de vue aussi.»

Le technicien a ensuite répondu au sélectionneur du Qatar, l'Espagnol Julen Lopetegui, qui avait déclaré un peu plus tôt devant les médias que son plan pour battre la Suisse était d'aligner... douze joueurs.

Murat Yakin n'apprend-il donc pas de ses erreurs? 🤔

«Lopetegui est très expérimenté. C'est un fin stratège, même s'il fait ce genre de déclaration. Nous connaissons bien sûr notre niveau. Mais il se peut qu'il y ait un peu de nervosité au début. J'espère qu'on entrera bien dans le match. J'ai en tout cas les joueurs qu'il faut pour ça. Nous sommes prêts à aller chercher les trois premiers points», a assuré Yakin.

(ats/yog)

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