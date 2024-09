Les maillots des Topscorer ont changé, et ce ne sont pas les seuls

La reprise de la National League permet aussi de découvrir les maillots de la nouvelle saison. On les a compilés.

La National League est de retour depuis mardi. Si les premiers matchs du championnat ne permettent pas de tirer de grands enseignements sur le plan sportif, on peut en revanche déjà observer les changements en matière de style. Ainsi, les maillots et les casques des meilleurs marqueurs ont évolué.

Le nouveau maillot. Image: keystone

L'ancien. Image: keystone

On constate qu'il y a désormais beaucoup plus de rouge dans les flammes, tant sur les maillots que sur le casque. Et les différences de design entre les maillots domicile et extérieur des meilleurs buteurs ont été réduites. Le motif des flammes est identique sur les deux, mais sur le maillot extérieur (à gauche de l'image ci-dessous), l'écriture est blanche et il y a quelques éléments de couleur claire.

Le maillot extérieur et domicile sur une seule image. Image: keystone

Mais il n'y a pas que les maillots des Topscorer qui ont reçu un coup de jeune, les clubs ont aussi changé de tenue pour la saison 2024/25. Voici tous les maillots.

HC Ajoie

Maillot domicile

Image: screenshot fanshop

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

HC Ambri-Piotta

Maillot domicile

Image: screenshot fanshop

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

SC Bern

Maillot domicile

Image: screenshot fanshop

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

HC Bienne

Maillot domicile

Image: keystone

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

HC Davos

Maillot domicile

Image: screenshot fanshop

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

HC Fribourg-Gottéron

Maillot domicile

Image: screenshot fanshop

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

Troisième maillot

Image: screenshot fanshop

Genève-Servette

Maillot domicile

Pour l'instant, le GSHC n'a pas présenté de maillot domicile, que ce soit dans sa boutique, sur son site internet ou sur les réseaux sociaux.

Maillot extérieur

EHC Kloten

Maillot domicile

Image: screenshot fanshop

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

SCL Tigers

Maillot domicile

Image: screenshot fanshop

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

Lausanne HC

Maillot domicile

Image: screenshot fanshop

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

HC Lugano

Maillot domicile

Image: screenshot fanshop

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

Rapperswil-Jona Lakers

Maillot domicile

Image: screenshot fanshop

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

ZSC Lions

Maillot domicile

Image: screenshot fanshop

Maillot extérieur

Image: screenshot fanshop

EV Zug

Maillot domicile

Image: keystone

Maillot extérieur