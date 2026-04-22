On en sait plus sur l'infraction routière de Patrick Fischer

L'ancien sélectionneur de la Nati avait déjà enfreint la loi avant la pandémie. On sait désormais à quel point il conduisait dangereusement.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Sport»

La polémique autour de Patrick Fischer ne faiblit pas. Pour rappel, l’ancien sélectionneur de la Nati a été démis de ses fonctions pour avoir utilisé un certificat Covid falsifié afin de se rendre aux Jeux olympiques de 2022.

Lors de ses aveux, le quinquagénaire a souligné qu’il s’était jusqu’ici toujours conformé au droit en vigueur. Le Tages-Anzeiger avait toutefois pu contredire cette affirmation peu après. Fischer a en effet déjà été sanctionné en 2019 pour une infraction routière. La nature exacte de l'entorse au code de la route restait cependant jusqu’ici inconnue. Le quotidien apporte désormais des éclaircissements.

Une lourde amende infligée

Comme l’écrit le Tages-Anzeiger, il s’agit d’une violation grave des règles de circulation. Patrick Fischer roulait en mars 2019 à 164 km/h sur l’autoroute près de Winterthour, où la limitation de vitesse est fixée à 120 km/h.

En tenant compte de la marge de sécurité de 7 km/h, cela correspond à un excès de vitesse de 37 km/h. Patrick Fischer a dû s’acquitter d’une amende de 2 200 francs ainsi que de frais de procédure de 800 francs suite à sa faute.

A cela s’était ajoutée une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 440 francs, soit 11 000 francs. L’exécution de cette peine avait toutefois été suspendue, assortie d’un délai d’épreuve de trois ans. Comme Fischer a récidivé avec la falsification de documents, les 11 000 francs sont devenus exigibles.

Selon la fondation Roadcross, qui s’engage pour la sécurité routière, une douzaine d’accidents entraînant des blessures graves ou mortelles se produisent chaque jour en Suisse.