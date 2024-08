Fabio Celestini avait mis fin à son aventure sédunoise début mars 2023 après deux nuls et quatre défaites en six matchs. Image: KEYSTONE

«Le FC Sion a été l'une des pires expériences de ma carrière»

Coach du FC Bâle, Fabio Celestini revient pour la première fois en Valais (ce samedi à 18h), où il avait vécu un cauchemar en 2023. «J'ai su au bout d'une semaine que cela ne marcherait pas.»

La dernière fois que Fabio Celestini s'était assis sur un banc au stade de Tourbillon, c'était sur celui du FC Sion. Nous étions le 25 février 2023 et le club valaisan s'était lourdement incliné face au FC Saint-Gall (0-4). Une quatrième défaite (en six matchs) qui avait précipité le départ de Celestini. «Les deux parties se sont entendues pour mettre fin à leur collaboration à l’amiable», avait communiqué le club, précisant que cela faisait suite aux résultats négatifs du club et au retard accumulé en championnat.

Fabio Celestini et le FC Sion, c'est donc six matchs, quatre défaites et deux nuls. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts du Rhône. Les Valaisans sont remontés en Super League et le coach vaudois entraîne désormais le FC Bâle. Les deux clubs se retrouvent aujourd'hui en championnat, un rendez-vous qui coïncide donc avec le retour de «FC» en Valais, une région dont il ne garde pas un souvenir impérissable.

«En tant qu'entraîneur, je n'ai honnêtement pas passé de bons moments à Sion. Le café hebdomadaire avec Christian Constantin était intéressant, et je m'entends toujours bien avec lui. Mais le reste a été l'une des pires expériences de ma carrière.» Fabio Celestini à CH Media, le groupe auquel appartient «watson».

Celestini nous avait expliqué dans une longue interview en novembre 2023 ce qui, selon lui, n'avait pas fonctionné au FC Sion.

«Les joueurs avaient du potentiel, mais ne voulaient pas travailler individuellement (...) L'équipe avait d'autres valeurs que les miennes. Le président Christian Constantin l'a d'ailleurs dit publiquement. Pour moi, le travail, la discipline et le développement sont importants. Sans ces principes, je n'aurais jamais pu, avec ma qualité de footballeur, jouer cinq ans au plus haut niveau en Primera Division (réd: ila disputé 146 matchs en Liga espagnole avec Levante et surtout Getafe).»

Quand on lui avait demandé s'il avait rapidement constaté les problèmes à Sion, le technicien de 48 ans avait été cash:

«J'ai su au bout d'une semaine que cela ne marcherait pas, et que cela ne fonctionnerait d'ailleurs avec aucun entraîneur. Je me suis dit: "Tu dois partir".»

Le FC Sion avait d'ailleurs été relégué au terme de la saison, ce qui avait en quelque sorte donné raison à Fabio Celestini. Ce dernier a ensuite rebondi au FC Bâle en novembre 2023.

Un club qu'il aurait d'ailleurs pu rejoindre plus tôt, puisqu'il avait eu des contacts avec les dirigeants rhénans en 2020 déjà. Pourquoi ça ne s'était pas fait? Lui-même l'ignore.

«Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas devenu entraîneur du FCB à l'époque. J'avais eu une bonne discussion avec le directeur sportif Ruedi Zbinden, avec qui je m'entends bien depuis longtemps. Mais il m'avait ensuite envoyé un long SMS dont le résumé était: "Désolé, tu n'as pas été pris". Lorsque Ruedi m'a à nouveau contacté en 2023, j'ai été très surpris.»

Après une saison 2023/2024 difficile, marquée par une élimination en quart de finale de la Coupe de Suisse (contre Lugano) et une participation au «Relegation Group», le FCB de Celestini traverse une très belle période.

Le classement actuel Image: TXT

C'est fort de ses quatre victoires consécutives (trois en Super League et 1 en Coupe) et avec Xherdan Shaqiri que le FC Bâle se déplace ce samedi au stade de Tourbillon, où un match nul lui permettrait de prendre provisoirement la tête du classement.