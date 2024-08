Un fan a demandé au numéro 10 de signer ses chaussures après la partie contre Yverdon. Image: KEYSTONE

Comment le FC Sion va protéger Xherdan Shaqiri samedi

Dimanche après Bâle-Yverdon, plusieurs enfants ont pénétré sur le terrain pour approcher Xherdan Shaqiri. La star du FC Bâle se déplace en Valais samedi et ce sera au FC Sion de maintenir l'ordre. Le club a déjà envisagé une solution.

Plus de «Sport»

Au coup de sifflet final du match entre Bâle et Yverdon (2-0) dimanche, on a assisté à des scènes que l'on n'a pas l'habitude de voir au Parc Saint-Jacques, ni en Super League. Plusieurs enfants ont franchi les panneaux publicitaires et tenté de traverser le terrain pour approcher Xherdan Shaqiri. L'ex-star de l'équipe nationale (125 sélections) disputait son premier match en Suisse depuis 12 ans. Ces intrusions se sont multipliées pendant une dizaine de minutes et ont donné pas mal de travail aux stadiers.

Le FC Bâle ne s'attendait pas à cela. «Ça n'arrive normalement jamais, à part lors des matchs européens, quand le public veut approcher les fans adverses», dit Remo Meister, le responsable de la communication au FCB. Pour lui, c'est clair, il s'agit d'un effet collatéral de l'enthousiasme généré par Xherdan Shaqiri depuis son retour en Suisse.

Le FC Bâle a une réunion ce mardi dans laquelle il évoquera le match précédent à domicile (contre Yverdon) et le prochain (contre le FC Zurich). Il est fort probable que le sujet concernant la sécurité du numéro 10 soit abordé, et tout aussi vraisemblable que le dispositif soit renforcé pour la partie contre le FCZ du 21 septembre. «Nous sommes toujours plus vigilants lors des matchs contre Zurich, souligne Remo Meister. Et puis, nous pouvons facilement nous attendre à la venue de 30'000 personnes ce jour-là, c'est habituel pour une telle partie, alors que ça ne l'était pas face à Yverdon.»

La dernière fois que Bâle avait reçu Yverdon, il y avait 17'920 supporters au Parc Saint-Jacques. Dimanche, ils étaient 30'013 pour acclamer Shaqiri. Image: KEYSTONE

Entre Yverdon et Zurich, il y a Sion. Le FC Bâle se déplace à Tourbillon ce samedi (18h) et le club valaisan a déjà envisagé une solution pour que Xherdan Shaqiri ne soit pas importuné en fin de match.

«D'ordinaire après le coup de sifflet final, nous plaçons des stewards et des agents de sécurité devant les tribunes latérales, de sorte à empêcher que des spectateurs ne pénètrent sur la pelouse, rappelle Michaël Tas, responsable sécurité du FC Sion. Pour le match de samedi, nous mettrons certainement quelques personnes supplémentaires pour avoir un cordon de sécurité un peu plus dense que d'habitude. C'est ce que nous avions fait pour Mario Balotelli et ça avait très bien fonctionné.»

Seuls les ramasseurs de balle avaient eu accès au buteur italien à Tourbillon. Image: KEYSTONE

Xherdan Shaqiri ne pourra ainsi penser qu'au football, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le FC Sion. Même si le numéro 10 bâlois n'est pas encore à 100% de ses capacités athlétiques, sa vision du jeu et sa précision sur balles arrêtées en font déjà un poison pour n'importe quel adversaire.