Avec ses trois médailles d’or, Franjo von Allmen s’offre aussi un joli pactole. image: Keystone

Voici ce que touchent les athlètes médaillés

Outre la gloire, les athlètes qui décrochent une médaille aux Jeux olympiques de Milan-Cortina reçoivent de l’argent versé par les comités nationaux. Les sommes varient considérablement selon les pays.

Pour de nombreux sportifs, une médaille aux Jeux olympiques représente la plus haute distinction. Mais au-delà du métal, beaucoup perçoivent également une récompense financière.

Les sportifs les mieux rémunérés sont ceux de Singapour, qui obtiennent environ 605 000 francs pour une médaille d’or. Seul le skieur alpin Faiz Basha compose la délégation singapourienne à Milan-Cortina. Hong Kong se montre également généreux, avec une prime de près de 590 000 francs. Quatre athlètes participent cette année. Cependant, ces deux pays n’ont encore jamais eu à verser de telles sommes: aucun de leurs représentants n’a décroché l’or à ce jour. Selon le magazine économique Forbes, la troisième marche du podium revient à la Pologne, avec une prime dépassant les 270 000 francs.

La fédération italienne versait aux Jeux d'été de Paris 2024 environ 164 000 francs à ses sportifs pour une médaille d’or, 82 000 francs pour l’argent et 55 000 francs pour le bronze.

La troisième place pour les Italiens rapporte donc près du double de l’or pour les sportifs allemands. La Deutsche Sporthilfe verse en effet aux athlètes des Jeux de Milan-Cortina environ 27 000 francs pour l’or, 18 000 francs pour l’argent et 9000 francs pour le bronze. Curiosité: les sportifs originaires de Rhénanie-du-Nord-Westphalie touchent davantage, ce land doublant les primes. L’indemnité de participation passe également d'un peu plus de 3000 francs à environ 4500 francs.

En Suisse, un titre olympique rapporte 50 000 francs pour les sports individuels, 75 000 pour les épreuves par équipes et 100 000 pour les sports collectifs. Ces deux dernières sommes sont collectives, ce qui signifie que le montant est partagé entre les membres. A noter que les diplômes olympiques sont valorisés et rapportent plusieurs milliers de francs.

Derrière les Suisses se trouvent notamment les Etats-Unis. Les Américains obtiennent en Italie environ 34 000 francs pour l’or, soit beaucoup plus que la Norvège (environ 13 000 francs) et le Canada (environ 12 000 francs). Les moins bien rémunérés sont les Néo-Zélandais (environ 2000 francs), tandis que les sportifs britanniques et suédois ne reçoivent aucune prime, mais bénéficient d’un soutien financier de leurs fédérations pendant leur préparation.

(t-online/roc)