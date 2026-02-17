Nino Niederreiter et Patrick Fischer ont de quoi avoir quelques inquiétudes avant d'affronter la Finlande ce mercredi. image: keystone/watson

La Nati a une faiblesse cachée

La Suisse affronte la Finlande mercredi (18h10) en quart du tournoi olympique. Elle marque peu. La faute, notamment, à une blessure invisible de l'un de ses leaders.

Les Italiens, battus par la Nati ce mardi en barrage (3-0), sont coachés par Jukka Jalonen. L’orfèvre de l'or olympique finlandais de 2022. A l'époque, à Pékin, il avait balayé les Suisses sur le score de 5-1.

La Finlande, justement, sera l'adversaire de la Nati en quart ce mercredi (18h10). Jukka Jalonen ne s'attend pas à un résultat aussi net qu'il y a quatre ans.

«Comment pouvez-vous me demander le résultat du match? Je suis Finlandais! Nous allons gagner!»

Le sélectionneur finlandais de l'Italie, Jukka Jalonen, voit ses compatriotes l'emporter face à la Suisse en quart de finale. Image: keystone

Le technicien s'arrête un instant, semble pensif et précise:

«Ce sera un résultat avec un but d'écart»

Mission accomplie donc ce mardi pour les Suisses, avec cette victoire contre l'Italie et la qualification en quart. La bonne composition des lignes a été trouvée et Leonardo Genoni a fêté un blanchissage. Le numéro 63 de la Nati reste, du moins sous le maillot national, l'un des meilleurs gardiens au monde.

Genoni a été «blanchi» ce mardi contre l'Italie. Image: keystone

Une Nati Nino-dépendante

Avant ce quart de finale contre la Finlande, la cohésion de l'équipe est forte et la confiance est grande. Et pourtant, il y a une raison de s'inquiéter. Contre l'Italie, les Helvètes n'ont marqué que trois buts pour 51 tirs. Malgré cinq titans de la NHL en attaque.

Bien sûr, le portier transalpin Damian Clara est un bon gardien. Mais ce n'est pas un magicien. Certes, il joue en première division suédoise. Mais là-bas, il arrête moins de 89 % des tirs. Lors du match de groupe, les Finlandais lui ont marqué 11 buts sur 62 tirs.

L'une des questions décisives est donc la suivante: nos attaquants sont-ils assez bons pour remporter ce quart de finale? Nino Niederreiter (33 ans) est l'enfant prodige des années dorées de notre équipe nationale. Un leader offensif lors des quatre médailles d'argent aux Mondiaux. Avec plus d'un point par match à Prague l'an dernier.

Jusqu'ici, le Grison totalise 42 points (dont 22 buts) en 60 matchs de Championnat du monde. L'un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey suisse. Lors de la cérémonie d'ouverture de ces JO, il portait même notre drapeau. Dis-moi comment va Nino Niederreiter, et je te dirai comment se porte notre équipe nationale.

Seulement voilà: à Milan-Cortina, on est encore loin d'avoir vu le meilleur Niederreiter. Quatre matchs, pas un seul point de compteur et l'un des trois seuls joueurs de l'équipe avec un bilan négatif (-3). Sa saison en NHL est également moyenne jusqu'à présent. Il a certes disputé son 1000e match. Mais avec Winnipeg, il n'a marqué que huit buts en 55 parties. La différence entre le Niederreiter ici à Milan et le meilleur Niederreiter: il est devenu plus lent. Pourquoi?

Nino Niederreiter n'est pas au mieux dans ce tournoi olympique. image: keystone

Interrogé sur ce sujet, l'attaquant répond avec franchise:

«Je traîne une blessure depuis toute la saison. De l'eau dans le genou»

Pas une excuse, simplement un constat. Un pro de la NHL est un guerrier qui ne connaît pas la douleur. Pour le dire crûment: quand Niederreiter, ce titan offensif, boîte, notre production de buts reste en deçà des attentes.

Le natif de Coire essaie, malgré tout, d'en tirer le maximum. Un leader inspirant dont l'influence dépasse largement les buts et les assists. Mais voilà: en quart de finale contre la Finlande, les chances de marquer seront rares. On a donc besoin de Nino Niederreiter. Jukka Jalonen l'a dit: ce sera un résultat avec un but d'écart...

Genoni doit être titulaire

Si les attaquants ne marquent pas, alors Leonardo Genoni peut – et doit – faire la différence derrière. L'entraîneur national Patrick Fischer ne dit certes jamais qui il titularisera le lendemain. Mais contre la Finlande, c'est à nouveau Leonardo Genoni qui jouera. Lors du dernier Mondial, il n'a encaissé aucun but après 60 minutes en quart de finale, en demi-finale et en finale.

Dans ce tournoi olympique, il a gardé sa cage inviolée contre la France puis contre l'Italie, et a permis la victoire contre la République tchèque (4-3 après prolongations). Il aura 39 ans en août et reste l'un des meilleurs gardiens hors NHL.

Patrick Fischer et son assistant Jan Cadieux peuvent compter sur Leonardo Genoni dans la cage. image: Keystone

A deux reprises, Patrick Fischer a irrité les dieux du hockey lors de tournois majeurs. En 2022, lors du quart de finale olympique contre la Finlande, il a aligné Reto Berra au lieu de Leonardo Genoni. Avant même la mi-match, tout était plié. A 0-3, Berra a dû céder sa place à Genoni et les Suisses ont finalement perdu 5-1.

Au Mondial 2023, lors du quart de finale contre l'Allemagne, le coach de la Nati a misé sur Robert Mayer, fraîchement champion avec Genève-Servette et gardien du moment. Résultat? Une défaite 1-3. L'une des plus amères du long mandat de Patrick Fischer.

Leonardo Genoni est – comme toujours – le calme incarné et déclare:

«Si l'on a besoin de moi, alors je suis prêt»

C'est déjà une déclaration qui inspire la confiance. On a le sentiment que Leonardo Genoni a décidé d'atteindre la demi-finale. Comme on dit: il ne reste plus qu'à...

