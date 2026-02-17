ciel clair
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

Hockey aux JO 2026: Nino Niederreiter souffre du genou

Nino Niederreiter et Patrick Fischer ont de quoi avoir quelques inquiétudes avant d'affronter la Finlande ce mercredi.
Nino Niederreiter et Patrick Fischer ont de quoi avoir quelques inquiétudes avant d'affronter la Finlande ce mercredi. image: keystone/watson

La Nati a une faiblesse cachée

La Suisse affronte la Finlande mercredi (18h10) en quart du tournoi olympique. Elle marque peu. La faute, notamment, à une blessure invisible de l'un de ses leaders.
17.02.2026, 20:4617.02.2026, 20:46
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Les Italiens, battus par la Nati ce mardi en barrage (3-0), sont coachés par Jukka Jalonen. L’orfèvre de l'or olympique finlandais de 2022. A l'époque, à Pékin, il avait balayé les Suisses sur le score de 5-1.

La Finlande, justement, sera l'adversaire de la Nati en quart ce mercredi (18h10). Jukka Jalonen ne s'attend pas à un résultat aussi net qu'il y a quatre ans.

«Comment pouvez-vous me demander le résultat du match? Je suis Finlandais! Nous allons gagner!»
epa12734767 Italian national team head coach Jukka Jalonen reacts during the Men&#039;s Ice Hockey preliminary round match between Italy and Slovakia at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, i ...
Le sélectionneur finlandais de l'Italie, Jukka Jalonen, voit ses compatriotes l'emporter face à la Suisse en quart de finale.Image: keystone

Le technicien s'arrête un instant, semble pensif et précise:

«Ce sera un résultat avec un but d'écart»

Mission accomplie donc ce mardi pour les Suisses, avec cette victoire contre l'Italie et la qualification en quart. La bonne composition des lignes a été trouvée et Leonardo Genoni a fêté un blanchissage. Le numéro 63 de la Nati reste, du moins sous le maillot national, l'un des meilleurs gardiens au monde.

Switzerland&#039;s Leonardo Genoni (63) reacts during a preliminary round match of men&#039;s ice hockey between Switzerland and Czechia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 15, ...
Genoni a été «blanchi» ce mardi contre l'Italie. Image: keystone

Une Nati Nino-dépendante

Avant ce quart de finale contre la Finlande, la cohésion de l'équipe est forte et la confiance est grande. Et pourtant, il y a une raison de s'inquiéter. Contre l'Italie, les Helvètes n'ont marqué que trois buts pour 51 tirs. Malgré cinq titans de la NHL en attaque.

Bien sûr, le portier transalpin Damian Clara est un bon gardien. Mais ce n'est pas un magicien. Certes, il joue en première division suédoise. Mais là-bas, il arrête moins de 89 % des tirs. Lors du match de groupe, les Finlandais lui ont marqué 11 buts sur 62 tirs.

L'une des questions décisives est donc la suivante: nos attaquants sont-ils assez bons pour remporter ce quart de finale? Nino Niederreiter (33 ans) est l'enfant prodige des années dorées de notre équipe nationale. Un leader offensif lors des quatre médailles d'argent aux Mondiaux. Avec plus d'un point par match à Prague l'an dernier.

Toujours sur la glace, mais dans un autre sport👇

Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses

Jusqu'ici, le Grison totalise 42 points (dont 22 buts) en 60 matchs de Championnat du monde. L'un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey suisse. Lors de la cérémonie d'ouverture de ces JO, il portait même notre drapeau. Dis-moi comment va Nino Niederreiter, et je te dirai comment se porte notre équipe nationale.

Seulement voilà: à Milan-Cortina, on est encore loin d'avoir vu le meilleur Niederreiter. Quatre matchs, pas un seul point de compteur et l'un des trois seuls joueurs de l'équipe avec un bilan négatif (-3). Sa saison en NHL est également moyenne jusqu'à présent. Il a certes disputé son 1000e match. Mais avec Winnipeg, il n'a marqué que huit buts en 55 parties. La différence entre le Niederreiter ici à Milan et le meilleur Niederreiter: il est devenu plus lent. Pourquoi?

Nino Niederreiter n'est pas au mieux dans ce tournoi olympique.
Nino Niederreiter n'est pas au mieux dans ce tournoi olympique. image: keystone

Interrogé sur ce sujet, l'attaquant répond avec franchise:

«Je traîne une blessure depuis toute la saison. De l'eau dans le genou»

Pas une excuse, simplement un constat. Un pro de la NHL est un guerrier qui ne connaît pas la douleur. Pour le dire crûment: quand Niederreiter, ce titan offensif, boîte, notre production de buts reste en deçà des attentes.

Le natif de Coire essaie, malgré tout, d'en tirer le maximum. Un leader inspirant dont l'influence dépasse largement les buts et les assists. Mais voilà: en quart de finale contre la Finlande, les chances de marquer seront rares. On a donc besoin de Nino Niederreiter. Jukka Jalonen l'a dit: ce sera un résultat avec un but d'écart...

Genoni doit être titulaire

Si les attaquants ne marquent pas, alors Leonardo Genoni peut – et doit – faire la différence derrière. L'entraîneur national Patrick Fischer ne dit certes jamais qui il titularisera le lendemain. Mais contre la Finlande, c'est à nouveau Leonardo Genoni qui jouera. Lors du dernier Mondial, il n'a encaissé aucun but après 60 minutes en quart de finale, en demi-finale et en finale.

Dans ce tournoi olympique, il a gardé sa cage inviolée contre la France puis contre l'Italie, et a permis la victoire contre la République tchèque (4-3 après prolongations). Il aura 39 ans en août et reste l'un des meilleurs gardiens hors NHL.

Patrick Fischer, right, head coach of Switzerland national ice hockey team, gestures next to Jan Cadieux, left, assistant coach of Switzerland national ice hockey team, during the men&#039;s group A p ...
Patrick Fischer et son assistant Jan Cadieux peuvent compter sur Leonardo Genoni dans la cage. image: Keystone

A deux reprises, Patrick Fischer a irrité les dieux du hockey lors de tournois majeurs. En 2022, lors du quart de finale olympique contre la Finlande, il a aligné Reto Berra au lieu de Leonardo Genoni. Avant même la mi-match, tout était plié. A 0-3, Berra a dû céder sa place à Genoni et les Suisses ont finalement perdu 5-1.

Au Mondial 2023, lors du quart de finale contre l'Allemagne, le coach de la Nati a misé sur Robert Mayer, fraîchement champion avec Genève-Servette et gardien du moment. Résultat? Une défaite 1-3. L'une des plus amères du long mandat de Patrick Fischer.

Toujours dans ces JO👇

Ce Suisse a un rôle très spécial au tournoi de hockey

Leonardo Genoni est – comme toujours – le calme incarné et déclare:

«Si l'on a besoin de moi, alors je suis prêt»

C'est déjà une déclaration qui inspire la confiance. On a le sentiment que Leonardo Genoni a décidé d'atteindre la demi-finale. Comme on dit: il ne reste plus qu'à...

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
L'escalator le plus long du monde est Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Loïc Meillard s'offre un premier sacre olympique
Le Romand a triomphé dans le slalom des JO, lundi à Bormio. C'est sa première médaille d'or olympique.
Loïc Meillard tient son premier titre olympique! Le skieur d'Hérémence s'est adjugé l'or du slalom lundi à Bormio, profitant de la sortie de piste du leader de la première manche Atle Lie McGrath. Il offre à la Suisse une 10e médaille dans ces JO 2026, la cinquième en or.
L’article