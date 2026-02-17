Ce Suisse a un rôle très spécial au tournoi de hockey

Un coup de téléphone inattendu permet aujourd'hui à Giovanni Marti de vivre une superbe aventure à Milan. Nous l'avons rencontré.

Klaus Zaugg, Milan

Giovanni Marti est un personnage bien connu du hockey suisse. Il est, entre autres et depuis un quart de siècle, le speaker des ZSC Lions, double champion en titre.

Ce Zurichois de souche maîtrise si bien l’italien qu’il a été engagé comme voix pour le tournoi de hockey à Milan, une performance qui est presque digne d'une médaille.

Giovanni Marti dans les couloirs de la patinoire. Image: watson

Le Zurichois de 54 ans explique qu'il a appris la langue grâce à ses parents. «À la maison, nous parlions toujours italien.» Et pour cause: sa mère est originaire du sud de la Botte. Doté d’un véritable talent pour les langues, Giovanni Marti parle donc italien, allemand mais aussi le français, l’anglais et l’espagnol, couramment et sans accent évidemment.

Son aventure olympique a débuté il y a deux ans avec un coup de téléphone. Un collègue l’a recommandé auprès des organisateurs de Milan. «En octobre 2024, j’ai été invité à animer un tournoi international à Renon, à titre d’essai.» Après avoir brillamment réussi cette première épreuve lors de la Coupe Continentale de l'IIHF disputée dans le Trentin-Haut-Adige, il a reçu sa convocation officielle pour les Jeux.

Le tournoi olympique réunit les stars de la NHL pour la première fois depuis 2014. Keystone

Giovanni Marti se retrouve désormais à Milan, au cœur du hockey mondial. Il a l’honneur de citer au micro des noms comme Sidney Crosby ou Roman Josi. Mais il ne le fait pas comme à la Swiss Life Arena, lorsqu’il annonce un but des ZSC Lions. Aux JO, une certaine noblesse olympique dans la voix est requise, et aucune prise de position ne doit transparaître. Il y a des règles strictes et des protocoles à suivre. Mais Giovanni Marti est aussi un maître dans l'art de la diplomatie, qu'elle soit olympique ou autre. Il occupe, entre autres, un mandat en tant qu'ambassadeur de la Swiss Life Arena.

Les speakers étrangers ne sont pas une rareté aux Jeux olympiques, un événement sportif international par excellence. Ce qui est plus surprenant, en revanche, c’est qu’un étranger soit choisi pour assurer la voix officielle dans la langue locale. Giovanni Marti, dont la langue maternelle est le «Züritüütsch», parle un italien plus élégant que bien des natifs. À Milan, il partage la fonction avec un collègue, les matchs lui étant attribués au fur et à mesure.

Lors de la phase de groupes, il a notamment été la voix de la patinoire lors des rencontres Suisse – Canada, Canada – République tchèque, États-Unis – Lettonie et Suisse – République tchèque.

Né à Zollikon, Marti travaille depuis 2012 à la FIFA à Zurich en tant que Senior Public Relations Manager et Deputy Head of Communication au Musée de la FIFA. Il connaît le sport sous toutes ses facettes. Seuls les Jeux olympiques lui échappaient jusqu’ici. Ancien reporter et rédacteur à Radio 24, il a aussi orchestré la communication pour la Fédération suisse de unihockey et couvert quatorze championnats du monde, dont celui des femmes en 2025, où elles ont décroché le titre.

Au FC Zurich, il s'occupait de la communication et a également exercé comme entraîneur de jeunes dans le football et le hockey sur glace. Un autre aspect de sa carrière: il a fait sensation en tant que «DJ Professor» et «DJ Nightmare» entre 1987 et 2000.

C'était bien avant qu'il ne devienne un olympien, une consécration amplement méritée.