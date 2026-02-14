Il y avait beaucoup de tension sur la glace vendredi. Image: AP Photo/Misper Apawu

Graves accusations de triche en curling

Les Suédois ont estimé que le vice-capitaine canadien, Marc Kennedy, avait enfreint le règlement vendredi. Le ton est monté sur la glace.

Une scène pour le moins étrange s'est produite lors du match de curling entre le Canada et la Suède. Les deux formations se battaient pour la victoire lorsque le capitaine scandinave Oskar Eriksson «a accusé Marc Kennedy d'avoir touché la pierre une deuxième fois après qu’elle eut franchi la ligne de jeu, ce qui n’est pas permis», relate le média canadien TVA Sports.

Marc Kennedy a très mal pris ces accusations, demandant à son adversaire d'aller «se faire voir». «Je te montrerai la vidéo après le match, lui a rétorqué Eriksson. Je te montrerai une vidéo où c’est deux mètres après la ligne.»

Des poignées électroniques

Cette scène a été très commentée sur les réseaux sociaux, puisque comme le rappelait vendredi soir un média spécialisé, «le curling est généralement considéré comme un sport de gentlemen. C'est la raison pour laquelle il était surprenant d'entendre des accusations de tricherie et des injures fuser lors de ce match».

L'agence de presse Reuters a aussi précisé que World Curling avait introduit des poignées électroniques sur les pierres lors de ces Jeux. Celles-ci clignotent en rouge si les joueurs maintiennent le contact avec la pierre au-delà de la ligne de lancer. Mais les Suédois ont estimé que Kennedy avait touché la pierre et non la poignée contenant le capteur, ce qui expliquerait pourquoi les voyants rouges n'ont pas clignoté.

Les arbitres n'ont pour leur part rien déceler d'anormal et ont laissé la partie se poursuivre jusqu'à la victoire 8-6 des Canadiens. Après la rencontre toutefois, les deux camps ont continué à s'affronter. «À mon avis, ce qui s’est passé est très clair, a (re)lancé le capitaine suédois Niklas Edin. C’est un peu triste qu’ils se mettent à crier au lieu de l’accepter et d’essayer de faire mieux.»

Edin n'a pas du tout apprécié le comportement des joueurs à la feuille d'érable. Keystone

Marc Kennedy s'est une nouvelle fois défendu, estimant en creux que ces accusations étaient une stratégie pour déstabiliser son équipe: «C'est normal. C'est le sport. Ce sont les Jeux olympiques. Les deux équipes cherchent à gagner. Oskar nous a accusé de tricherie. Je n'ai pas apprécié. Je pratique le curling professionnellement depuis 25 ans.»

