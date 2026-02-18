pluie et neige
Finish insolite aux Championnats du monde de snow bike

Finish insolite dans ce sport qui vise les JO d'hiver

Une arrivée très particulière a été observée lors des Mondiaux de snow bike, discipline émergente qui nourrirait des ambitions olympiques.
18.02.2026, 09:2618.02.2026, 09:26

Le snow bike n’en est qu’à ses balbutiements. Pas encore de Coupe du monde, mais déjà des Championnats du monde lancés en 2024 à l’initiative de l’Union cycliste internationale (UCI), et qui regroupent deux compétitions: le super-G et le dual slalom.

Certains estiment que la création de ce nouveau sport par l’instance est motivée par la volonté d’introduire un jour le cyclisme aux Jeux olympiques d’hiver. «Il existe des spéculations quant à la possibilité que le snow bike devienne une discipline olympique», note en ce sens le site spécialisé BikeRadar. Nous en sommes cependant encore très loin, la discipline n’étant ni suffisamment institutionnalisée ni véritablement internationalisée.

Le snow bike peut toutefois compter sur un atout de taille: son côté spectaculaire, comme en témoigne l’arrivée du Français Pierre Thévenard lors du super-G des Championnats du monde organisés ce mois-ci à Châtel, en France voisine.

Alors qu’il abordait la ligne droite d’arrivée, Thévenard a chuté en réception du saut final puis a glissé sur les fesses, les mains toujours attachées au guidon, jusqu’à la raquette d’arrivée.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: youtube

Fait étonnant: le Haut-Savoyard a allumé du vert au moment de franchir la ligne d’arrivée, et signé un temps lui offrant un nouveau titre de champion du monde de snow bike. Cette victoire aurait cependant pu lui échapper s’il avait lâché sa machine au passage sur la ligne. Le règlement prévoit en effet une disqualification dans ce cas.

De nombreux pilotes suisses étaient engagés lors de cette épreuve. Le meilleur d’entre eux, Noé Forlin, a terminé sixième.

(roc)

