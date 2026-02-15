Yannick Schwaller a posté un message sur Instagram, ce vendredi. image: watson

Ce curleur suisse pousse un coup de gueule contre les organisateurs

Yannick Schwaller a pesté sur Instagram contre l'interdiction pour les fans de mettre l'ambiance dans les gradins. Et ça a payé.

William Laing / t-online

Le curleur suisse Yannick Schwaller a poussé un petit coup de gueule sur Instagram, ce vendredi. Sous la forme d'une publication originale. Une image avec l'inscription «quiet please» (silence, s'il vous plaît) barrée. Avec, à côté, le message suivant:

«S’il vous plaît, arrêtez d’empêcher les spectateurs de faire du bruit. Laissez-les s’emballer! C’est ce dont le curling a besoin. Ambiance géniale grâce aux Italiens 😍🔥»

L'Helvète – engagé avec l'équipe de Suisse masculine et qui a aussi joué le double mixte avec sa femme – peste ainsi contre les recommandations officielles publiées vendredi sur l’écran géant du Cortina Curling Olympic Stadium.

La publication de Yannick Schwaller image: instagram

Il a été demandé au public de garder le silence pendant les matchs. Les supporters italiens avaient notamment encouragé leur équipe de manière frénétique et bruyante lors de sa victoire contre la Grande-Bretagne (9-7). La célèbre chanson Sara perche ti amo du groupe Ricchi e Poveri a même été chantée à plusieurs reprises dans les tribunes.

Certains fans transalpins ont même soutenu leur équipe en soufflant dans des vuvuzelas. Ce qui n'a donc pas du tout déplu à Yannick Schwaller.

La fédération soutient Schwaller

Le Suisse avait d’abord supposé que ces tentatives visant à faire taire les supporters provenaient de la fédération mondiale (World Curling), qu’il avait taguée dans son message. Mais il a ensuite modifié sa publication et supprimé le lien vers l’instance. Et pour cause: celle-ci semble apprécier, elle aussi, cette chaude ambiance.

Les fans italiens, à domicile, encouragent leurs curleurs avec ferveur à Cortina. Image: keystone

World Curling a en effet commenté la publication de Schwaller peu après sa mise en ligne. «Nous adorons l'ambiance 📣», a écrit la fédération.

Médaillé d’argent aux JO 2022, Hammy McMillan Jr. a à son tour réagi. «Pourquoi "silence, s’il vous plaît" a-t-il été projeté sur les grands écrans?», a demandé l’Ecossais.

World Curling a répondu, toujours sous cette même publication:

«L'équipe de production a diffusé ce message après avoir reçu une plainte concernant le bruit. Nous leur avons demandé de ne plus le réafficher.»

Une démarche qu'applaudissent Yannick Schwaller et Hammy McMillan Jr. «Bon boulot!», a commenté le premier, alors que le second a mis des cœurs sous le message de World Curling.

Les curleurs aux JO sont donc prévenus: ils ne pourront pas se plaindre du bruit quand ils devront se concentrer pour une pierre importante. Ni utiliser cette excuse après un coup raté.

Adaptation en français: Yoann Graber