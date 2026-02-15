en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: la piste de slalom ne plaît pas du tout aux athlètes

epaselect epa12720025 Daniel Yule of Switzerland 3 competes during the Slalom of the Men&#039;s Team Combined of the Alpine Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Stelvio ...
Daniel Yule, dans ses oeuvres, est attendu lundi 16 février dans le portillon de départ pour le slalom des JO. Keystone

L'or du slalom olympique se jouera sur une piste pour «juniors U12»

Les Jeux olympiques offrent aux skieurs un ultime rendez-vous qui semble bien terne. Les slalomeurs s'élanceront sur le bas de la Stelvio, tout plat et dénué de grandes difficultés. Réponse ce lundi 16 février.
15.02.2026, 15:5915.02.2026, 16:43
Sven Papaux
Sven Papaux

La manche éblouissante signée Tanguy Nef lors du slalom du combiné par équipe a éclipsé une question cruciale: cette piste de slalom des JO est-elle digne d'un tel rendez-vous?

Dans le microcosme du ski alpin, elle ne fait de loin pas l'unanimité. Ils sont peu nombreux à l'apprécier, tranche Julien Vuignier, l'entraîneur des slalomeurs chez Swiss-Ski. «Ce sont dix portes dans la pente, puis tout devient plat. Il faut bûcher comme un fou sur ce plat. L'essentiel sur cette piste, c'est de trouver le bon feeling», enchaîne-t-il.

Tanguy Nef: après les promesses, la confirmation

Si les grands esprits (affutés) du ski rappelle que c'est un sport d'adaptation, le coach valaisan affirme qu'il est difficile de trouver un tel terrain après un mois de janvier où les slalomeurs ont avalé des manches variées et exigeantes. Face à Schladming, Kitzbühel, Adelboden ou encore Madonna, le slalom masculin des Jeux olympiques ne fait de loin pas rêver. «C'est une piste pour des juniors U12 ou U14», souffle-t-il.

«Ce n'est pas la piste la plus excitante», concède Daniel Yule. Le slalomeur le plus prolifique du ski suisse poursuit: «Les pistes de slalom dignes de ce nom se font rares dans les grands rendez-vous.»

Le slalom, l'un des temps forts de ces JO, est dépouillé de ses atours, faute à une pente quasi inexistante. Et Julien Vuignier d'ironiser:

«Les skieurs-alpinistes monteront plus vite que nous ne descendrons»

Un trait d'humour qui rappelle cette punchline signée Justin Murisier, en 2021: «Je ne m'entraîne pas pour faire de la peau de phoque», rageait-il lors du géant des finales de Lenzerheide, en réponse à un parcours trop tournant.

Une neige qui sera nettement plus dure

Lundi, la recette devrait être sensiblement différente, en particulier pour le revêtement qui sera plus compact, comme l'affectionnent généralement les spécialistes du virage court. Vuignier révèle que «lors du slalom du combiné par équipe, la neige n'avait pas été injectée. Selon moi, ce sera différent. Le mur a été injecté (réd: d'eau) juste après le super-G».

Pourquoi les organisateurs ne l'ont-ils pas fait avant? «Ils ne pouvaient pas le faire, pour garder une neige homogène du haut en bas lors de la descente», coupe l'entraîneur de Swiss-Ski.

epa12720020 Loic Meillard of Switzerland 1 competes during the Slalom of the Men&#039;s Team Combined of the Alpine Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Stelvio ski cen ...
Loïc Meillard.Keystone

Cette neige molle et fuyante avait causé bien des tourments à de nombreux cadors de la discipline – Haugan, Yule, Noël, Meillard. «Lundi, ça cédait sous le pied, ce n'était pas compact dans le trou», précise le Valaisan.

Il explique:

«Tanguy (réd: Nef) s'est contenté de poser son appui; il a skié comme s'il glissait sur l'eau. Loïc (réd: Meillard) et Daniel (réd: Yule) ont voulu en faire davantage, "mettre" le pied dans le trou. Il fallait alléger au maximum la pression sur le ski extérieur et se laisser aller comme un fou.»

Le coach des slalomeurs estime qu'après le géant, ils vont sûrement injecter une dernière fois. «S'il fait deux nuits froides, ça va être bien dure.»

Surtout, le parcours devrait être différent du 9 février dernier. «Il y aura moins de vitesse, mais en revanche, ce sera plus technique que lundi dernier», estime Julien Vuignier.

Un vainqueur digne

Quoi qu'il en soit, malgré le désamour des athlètes pour cette piste, il faudra bien la skier pour briguer l'or et décrocher une médaille. «Le vainqueur de lundi sera un digne champion olympique», tranche Daniel Yule.

Julien Vuignier voit bien Haugan se glisser dans le haut de tableau, malgré une manche en demi-teinte lors du combiné par équipe. «Lucas Pinheiro Braathen, sur ce genre de terrain, est très fort. Je pense aussi à Manuel Feller qui est chaud bouillant», détaille-t-il à l'autre bout du fil.

epa12719933 Manuel Feller of Austria 1 competes in the Slalom of the Men&#039;s Team Combined of the Alpine Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Stelvio ski centre in B ...
Pas toujours juste techniquement, Manuel Feller reste un sacré caractère, prêt à batailler pour une médaille.Keystone

Il n'oublie pas d'évoquer son athlète, Loïc Meillard, qui espère une neige plus dure pour faire vivre son ski. «Lundi, il s'est trompé dans les intentions et le choix de matériel. Mais si la neige est dure et le parcours plus tournant, il va être fort.»

Même problème à Cortina pour les femmes

La piste chez les hommes n'est pas la seule à faire beaucoup parler. Du côté de Cortina, la piste de slalom a déjà été fortement critiquée, spécialement par Camille Rast. Comme la rapportait Blick, la Valaisanne, dans la foulée de sa manche de slalom du combiné par équipe, déplorait un parcours «court et plat», qu'elle jugeait même d'«ennuyeux». Les Jeux olympiques de Milan-Cortina ont peut-être raté le coche pour les deux slaloms. Mais trêve de palabres, ce sont les athlètes qui font la course et non les discussions d'avant course.

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
de Julien Caloz
L'équipe d'Italie se déchire en public après son titre aux JO
L'équipe d'Italie se déchire en public après son titre aux JO
Chaos sur la piste pour les meilleures skieuses du monde
Chaos sur la piste pour les meilleures skieuses du monde
Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
de Yoann Graber
Graves accusations de triche en curling
Graves accusations de triche en curling
von Allmen: «Avec l'alcool, les fans perdent le respect»
von Allmen: «Avec l'alcool, les fans perdent le respect»
de Martin Probst
Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos
Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos
de Yoann Graber
Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée
Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée
de Romuald Cachod
Marco Odermatt rejoue Pékin 2022
Marco Odermatt rejoue Pékin 2022
de Sven Papaux
Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin
Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin
de William Laing
Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞
Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞
de William Laing
Marié à une milliardaire, ce snowboardeur est une star de Netflix
Marié à une milliardaire, ce snowboardeur est une star de Netflix
de Claudio Zanini
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
de Romuald Cachod
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
de Ralf Streule
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
de Fred Valet
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
de Sebastian Wendel, Alexandra Pavlović
La présidente du CIO a craqué
3
La présidente du CIO a craqué
de Yoann Graber
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
de Etienne Wuillemin
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
de Marine Brunner
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
de Klaus Zaugg
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
de Klaus Zaugg
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
de klaus zaugg, milan
Son casque polémique lui coûte cher
2
Son casque polémique lui coûte cher
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
4
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
de Yoann Graber
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
de Sven Papaux
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
de Sven Papaux
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
de Martin Probst, Bormio
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
de Romuald Cachod
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
Les fans de la Nati se sont interrogés sur la présence d'un arbitre principal et d'un juge de ligne canadiens vendredi. Un expert leur répond.
Vendredi soir, lors du match perdu par la Suisse contre une bien meilleure équipe du Canada (1-5), Stéphane Rochette a reçu plusieurs messages. «Les gens me demandaient pourquoi il y avait un arbitre et un juge de ligne canadiens sur la glace», raconte le Québecois, ancien sifflet de National League. La rédaction de watson a aussi été interpellée sur cette double présence qui a étonné.
L’article