Difficile de passer à côté de THE slip de bain. Roger Steen et son collègue Adrian Piperi, ce 19 août, à Lausanne. image: watson dr

Ces stars de l'athlétisme se sont baignées (presque) incognito à Lausanne

En marge du meeting d'Athletissima qui s'est tenu ce mercredi soir à Lausanne, de nombreux athlètes internationaux ont profité en toute discrétion des plaisirs estivaux de la capitale vaudoise. Nous en avons croisés quelques-uns... sans même le savoir.

Il est environ 18 heures sur le ponton d'Ouchy, à Lausanne, ce lundi, lorsque nous slalomons avec précaution entre les serviettes, les canettes de bière et les paquets de chips, pour rejoindre le bord de la plateforme du Vieux-Port.

Prisé en été, le ponton plie presque sous le poids des baigneurs. Un joyeux mélange de travailleurs sortis tout droit du boulot, d'écoliers déjà nostalgiques des vacances, d'amateurs de sports nautiques ou encore de joggeurs rôtis et transpirants, en quête de fraîcheur après une séance dans la fournaise.

Le ponton, à Ouchy, est le paradis des baigneurs en été. image: dr

Au milieu de la faune locale, une «petite» bande détonne. Impossible de passer à côté de ces carrures de colosses qui alignent les bombes et les plongeons avec une joie décomplexée. 1m90 pour (allez, ne soyons pas timides) 125 kilos de muscles, de biceps et de ventre. Quand ces joyeux lurons exécutent des cabrioles dans le lac, c'est presque la moitié de la ville qui est éclaboussée.



Les impressionnants gabarits de ces baigneurs n'ont pas échappé à notre radar. image: watson dr

Il faut environ trois secondes et demi pour piger que ces gaillards sont américains. Outre l'accent chamallow caractéristique et plein d'une franche bonne humeur, d'autres indices ne laissent guère de doute quant à l'origine de ces visiteurs.

A commencer par cet extraordinaire slip de bain qui fleure bon le patriotisme.

Une bombe. image: watson dr

Intrigué par ces gabarits peu communs, nous osons interrompre ces grands bonhommes un instant. Juste pour leur demander d'une petite voix quel sport ils pratiquent en particulier, au-delà de la baignade récréative dans le Léman. Le barbecue professionnel? Le lancer de hache? Le football américain? La MMA? Le trumpisme musclé? (Ok, on a pas évoqué à voix haute la dernière hypothèse, même si on le pensait très fort.)

L'accent est tellement châtié qu'on ne pigera pas un mot de la réponse que nous marmonnera l'intéressé. Qu'à cela ne tienne, on lui souhaite de profiter de son séjour en Suisse avant de regagner notre serviette, sans déranger le groupe plus longtemps dans ses exploits nautiques.

Enfin, la réponse

Il faudra attendre 48 heures pour résoudre le mystère des Américains du lac. En bon fan d'athlétisme, nous ne manquons pas de nous planter devant la retransmission en direct du meeting d'Athletissima, au stade de la Pontaise. Malgré la pluie qui s'abat sur les visages des sportifs, il ne faut pas longtemps pour reconnaître les visages - et surtout, les dégaines extraordinaires - des plongeurs du Léman.

Des lanceurs de poids. Of course.

Roger Steen, alias Monsieur au maillot de bain étoilé. Keystone

Son acolyte de plongeon, Payton Otterdahl. Keystone

Un autre camarade de baignade, Josh Awotunde. Image: KEYSTONE

Sans oublier Adrian Piperi. Keystone

Le vainqueur de la soirée et star de la discipline, Joe Kovacs. Keystone

Comme quoi, même plus haut niveau, certains sports accordent encore le luxe de l'anonymat le plus total. C'est particulièrement le cas de l'athlétisme, où les professionnels connus à l'échelle mondiale se comptent sur les doigts d'une main. Imaginez seulement le chaos si Federer, Ronaldo ou Mbappé étaient venus se dorer la pilule sur un ponton lausannois.



Preuve en tout cas que Roger Steen et sa pas-si-fine équipe ont vraiment apprécié leur expérience lacustre en Suisse, les lanceurs de poids ont partagé de nombreux clichés et vidéos enthousiastes de leur expérience sur Instagram.

Morale de l'histoire? Parfois, la dégaine d'un chasseur rustique MAGA du Midwest peut cacher un sportif professionnel. Même si on peut aussi être les deux.

