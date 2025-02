«Un KO tonitruant»: «Robocop» a éteint son adversaire

Engagé jeudi lors du ONE 171, Roberto «Robocop» Soldic n'a fait qu'une bouchée de son vis-à-vis Dagi Arslanaliev et s'est imposé au premier round à la suite d'un KO des plus impressionnants.

Le One championship, une organisation de MMA concurrente de l'UFC, et parfois décrite comme plus excitante que celle dirigée par Dana White, a fait étape ce jeudi soir au Qatar.

Si les combats Joshua Pacio-Jarred Brooks et Jonathan Haggerty-Wei Rui étaient les plus attendus, en raison des titres mondiaux en jeu, c'est celui entre Roberto Soldic et Dagi Arslanaliev qui est parvenu ce vendredi matin jusqu'à nous. Rien de très étonnant. Quand Soldic dit «Robocop» monte dans la cage, le duel qui suit est souvent explosif.

Le Croate, régulièrement adepte des KOs, en a ajouté un supplémentaire à sa collection, décrit comme «tonitruant» par le site spécialisé La sueur. Roberto Soldic a en effet détruit au premier round, et en moins de deux minutes, son adversaire Dagi Arslanaliev d'un crochet gauche dévastateur. Le combattant du Daghestan s'est alors «éteint» sur le coup et est tombé au sol la tête la première. Des images fortes, d'autant que l'arbitre a eu toutes les peines du monde à séparer les deux fighters, Soldic continuant de déverser sa colère, ce qui lui a d'ailleurs valu de fortes critiques.

Le KO tonitruant de «Robocop» ⬇️ Vidéo: twitter

Ce succès dans la catégorie des poids plumes permet au Croate de présenter le bilan très positif de 21 victoires pour seulement quatre petites défaites. Parmi ses succès, seuls deux ont été glanés par décision. C'est dire la fureur de «Robocop, qui totalise 10 TKOs/KOs rien qu'au premier round. Il vaut mieux être bien réveillé lorsque l'on se présente devant lui.

(roc)